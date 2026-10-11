Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Легенда європейського футболу очолить Корінтіанс

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 17:48
Легенда європейського футболу очолить Корінтіанс
Кларенс Зеєдорф
Instagram

Легендарний нідерландський півзахисник Кларенс Зеєдорф стане новим головним тренером бразильського Корінтіанс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На цій посаді він замінить Фернандо Дініза, якого звільнили кілька днів тому.

Зеєдорф повернеться до тренерської роботи після 7-річної перерви. В 2019 році він покинув посаду наставника збірної Камеруну. Також у своїй тренерській біографії 50-річний нідерландський фахівець працював із Міланом, Шеньчженем і Депортіво.

Зазначимо, що свою кар'єру гравця Зеєдорф завершував саме у Бразилії – у період з 2012 до 2014 року він грав за Ботафого.

Зараз за Корінтіанс виступає зірковий співвітчизник Зеєдорфа, Мемфіс Депай. Наразі команда посідає лише 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.

Кларенс Зеєдорф Корінтіанс

Корінтіанс

Клуб Депая звільнив екстренера збірної Бразилії
Зам'яли скандал: Корінтіанс продовжив контракт із зірковим Депаєм
Депай зі скандалом покинув Корінтіанс
Корінтіанс шукає спонсорів для того, щоби зберегти зірку збірної Нідерландів
Екстренер збірної Бразилії очолив Корінтіанс

Останні новини