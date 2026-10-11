Легенда європейського футболу очолить Корінтіанс

Легендарний нідерландський півзахисник Кларенс Зеєдорф стане новим головним тренером бразильського Корінтіанс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На цій посаді він замінить Фернандо Дініза, якого звільнили кілька днів тому.

Зеєдорф повернеться до тренерської роботи після 7-річної перерви. В 2019 році він покинув посаду наставника збірної Камеруну. Також у своїй тренерській біографії 50-річний нідерландський фахівець працював із Міланом, Шеньчженем і Депортіво.

Зазначимо, що свою кар'єру гравця Зеєдорф завершував саме у Бразилії – у період з 2012 до 2014 року він грав за Ботафого.

Зараз за Корінтіанс виступає зірковий співвітчизник Зеєдорфа, Мемфіс Депай. Наразі команда посідає лише 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.