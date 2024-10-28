Ексгравець Реала: Вінісіус без Золотого м’яча – це ганьба

Легендарний ексгравець мадридського Реала Кларенс Зеєдорф розкритикував організаторів Золотого м’яча за те, що у 2024 році нагороду, ймовірно, не отримає Вінісіус Жуніор. Нідерландець вважає, що це пов’язано з конфліктом між Реалом та УЄФА.

Іменитого хавбека цитує Madrid Zone, посилаючись на TNT Sport.

"Вінісіус Жуніор заслуговує завоювати цю нагороду. Думаю, проблеми між Реалом та УЄФА мають стояти в стороні від нагороди, на яку заслуговує гравець. Це ганьба", – заявив Зеєдорф.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що представники Реала в останній момент взнали, що Вінісіус Жуніор не отримає Золотий м’яч-2024 і вирішили проігнорувати церемонію нагородження.

Зеєдорф виступав за Реал у 1996 – 2000 роках.