Син легендарного хавбека дебютував у професійному футболі

Син легендарного нідерландського півзахисника Кларенса Зеєдорфа, Дензел, дебютував у професійному футболі. Це трапилося в середу, 8 квітня.

Дензел Зеєдорф, який уже декілька років займається в академії Мілана, потрапив у заявку дублюючої команди "россонері", Milan Futuro, що виступає в італійській Серії D.

8 квітня в 29 турі групи В Серії D Milan Futuro грав проти Реал Капеліни та зазнав поразки з рахунком 0:1. 18-річний Зеєдорф-молодший вийшов на заміну на останні 7 хвилин матчу. До цього протягом поточного сезону Дензел 6 разів потрапляв у заявку Milan Futuro, проте жодного разу не з'являвся на полі.

Зеєдорф-молодший, як і його батько, виступає за позиції центрального півзахисника. Кларенс Зеєдорф захищав кольори Мілана з 2002 до 2012 року. Минулого року він отримав роботу в іранському клубі Естеглал.