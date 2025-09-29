Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилась країна-господарка Міжконтинентального кубку-2025

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 08:48
Визначилась країна-господарка Міжконтинентального кубку-2025
Луїс Енріке
Getty Images

ФІФА оголосила місце проведення Міжконтинентального кубку в 2025 році.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, мінітурнір пройде на полях Катара. Переможець Ліги чемпіонів ПСЖ гратиме одразу у фіналі, а другу путівку розіграють між собою єгипетський Пайрамідс, мексиканський Крус Асуль та майбутній переможець Копа Лібертадорес.

Вирішальний матч відбудеться 17 грудня на стадіоні імені Ахмеда бін Алі в Ер-Раяні.

Нагадаємо, у 2024 році Міжконтинентальний кубок виграв мадридський Реал – у фіналі "вершкові" переграли Пачуку з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялось, що ФІФА розглядає можливість розширити кількість учасників чемпіонату світу.

ФІФА ПСЖ

ФІФА

Не вистачило десь 2-3 години: Ворскла через бан ФІФА не змогла заявити на сезон двох легіонерів
Під санкцією гравець Ла Ліги: ФІФА відсторонила сім гравців збірної Малайзії через підробку документів
ФІФА може розширити чемпіонат світу до 64 учасників
Срна оцінив шанси повернення російських клубів у міжнародний футбол під час війни
Подвійні стандарти: легенда МЮ закликав УЄФА та ФІФА відсторонити Ізраїль від змагань, порівнявши його з Росією

Останні новини