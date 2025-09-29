Визначилась країна-господарка Міжконтинентального кубку-2025

ФІФА оголосила місце проведення Міжконтинентального кубку в 2025 році.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, мінітурнір пройде на полях Катара. Переможець Ліги чемпіонів ПСЖ гратиме одразу у фіналі, а другу путівку розіграють між собою єгипетський Пайрамідс, мексиканський Крус Асуль та майбутній переможець Копа Лібертадорес.

Вирішальний матч відбудеться 17 грудня на стадіоні імені Ахмеда бін Алі в Ер-Раяні.

Нагадаємо, у 2024 році Міжконтинентальний кубок виграв мадридський Реал – у фіналі "вершкові" переграли Пачуку з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялось, що ФІФА розглядає можливість розширити кількість учасників чемпіонату світу.