Голанд прокоментував нічию Манчестер Сіті та Монако в Лізі чемпіонів

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловив своє невдоволення результатом гри з Монако у другому турі Ліги чемпіонів.

Слова норвежця передає пресслужба УЄФА.

"Я розлючений, і я думаю, що всі в Манчестер Сіті повинні бути розлючені цим результатом. Цього недостатньо для нас.



Хочете більше дотиків до м’яча від мене? Мені байдуже, я просто виконую свою роботу. Зараз я не надто високо оцінюю всі ці індивідуальні рекорди. Зараз я просто, як я вже казав, розлючений". – розповів Голанд.