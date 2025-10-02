Голанд прокоментував нічию Манчестер Сіті та Монако в Лізі чемпіонів
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловив своє невдоволення результатом гри з Монако у другому турі Ліги чемпіонів.
Слова норвежця передає пресслужба УЄФА.
"Я розлючений, і я думаю, що всі в Манчестер Сіті повинні бути розлючені цим результатом. Цього недостатньо для нас.
Хочете більше дотиків до м’яча від мене? Мені байдуже, я просто виконую свою роботу. Зараз я не надто високо оцінюю всі ці індивідуальні рекорди. Зараз я просто, як я вже казав, розлючений". – розповів Голанд.
Після двох турів "містяни" набрали чотири залікові бали та розмістились на восьмому місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялось, що Голанд обійшов Тьєррі Анрі у списку найкращих бомбардирів ЛЧ.
Також підсумки матчу з французами підбив головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.