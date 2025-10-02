Голанд обійшов Анрі в списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд оформив дубль у матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Монако (2:2) та покращив свій бомбардирський рекорд у турнірі.

Норвежець відзначився вже 52-м голом у 50 матчі в ЛЧ. У списку найкращих бомбардирів у турнірі Голанд обійшов легендарного французького нападника Тьєррі Анрі, який має 50 забитих м'ячів.

Наразі Ерлінг Голанд розташувався на 9 місці серед найкращих голеодорів Ліги чемпіонів. На 8 місці знаходиться колишній форвард Манчестер Юнайтед та Реала Рууд ван Ністелрой з 56 голами.

Напередодні свій гольовий рекорд у ЛЧ покращив Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик у ворота Кайрата та обійшов Томаса Мюллера в списку найкращих бомбардирів у турнірі.

Француз провів 89 матчів у Лізі чемпіонів та забив 60 голів.

Після 2 зіграних турів Манчестер Сіті Ерлінга Голанда розташувався на 8 сходинці в етапі ліги, заробивши 4 очки.