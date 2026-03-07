Особисто познайомився із Забарним: колишній чемпіон UFC відвідав матч ПСЖ – Монако

На матч 25-го туру Ліги 1 між ПСЖ та Монако завітав доволі несподіваний, але дуже зірковий гість.

На стадіон Парк де Пренс приїхав відомий французький боєць змішаних єдиноборств Сіріл Ган, який виступає у важкій вазі в UFC.

Перед початком гри спортсмен спустився у підтрибунні приміщення, де зустрівся з футболістами обох команд перед їхньою розминкою. На оприлюднених кадрах видно, як Ган вітається з гравцями та спілкується з ними у дружній атмосфері.

Серед тих, з ким поспілкувався боєць, був і український захисник Ілля Забарний. Вони коротко привіталися перед тим, як команди вирушили на поле.

Нагадаємо, ПСЖ зазнав поразки у дербі проти Монако (1:3) в рамках 25 туру французької Ліги 1-2025/26. Забарний вийшов у стартовому складі парижан, відігравши повний поєдинок. Єдиний гол у складі ПСЖ забив Бредлі Баркола. Для українського оборонця цей матч став 28-м у футболці паризького гранда (1 м'яч).

Після гри українець висловився про несподівану втрату очок проти принципового суперника.