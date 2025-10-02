Цікава гра, – Гвардіола оцінив нічию Манчестер Сіті та Монако

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про нічию з Монако в матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає BBC.

"Це була дуже цікава гра. Ми створили достатню кількість моментів та майже завжди ухвалювали правильні рішення. Ми пропустили з пенальті, коли Ніко першим був на м'ячі та не дуже якісно відзахищались від штрафного удару, якого взагалі не мало б бути.

Голанд? Він грав справді добре. Він грає для того, щоб забивати голи. Він грав проти трьох центральних захисників і двох опорних півзахисників перед собою, тому партнерам його було нелегко знайти. Але ми маємо це робити для того, щоб він забивав голи.

У футболі ти маєш завжди перемагати – це і є результатом. Наша гра сьогодні в багатьох аспектах була справді хорошою. І крок за кроком ми будемо покращувати свої результати", – розповів Гвардіола.

Після двох турів "містяни" набрали чотири залікові бали та розмістились на восьмому місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Ерлінг Голанд обійшов Тьєррі Анрі у списку найкращих бомбардирів ЛЧ.