Шахтар зіграє з Баварією, Жирона Циганкова прийме Ліверпуль у 6 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, відбудуться 9 матчів 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Шахтар на стадіоні "Фельтінс Арена" прийме мюнхенську Баварію. "Гірники" за 5 матчів набрали 4 очки, що дозволяє йти на 26-му місці. Баварія йде у середині таблиці, маючи 9 очок.

Зазначимо, що гру з українським клубом пропустить багаторічний №1 мюнхенців Мануель Ноєр.

Жирона Віктора Циганкова вдома прийме лідера АПЛ Ліверпуль. Арне Слот анонсував повернення Аліссона.

Також сьогодні відбудеться ремейк Суперкубку УЄФА цього сезону Аталанта – Реал, а Баєр та Інтер у двобої вияснять, хто сильніше: чемпіон Німеччини чи чемпіон Італії.

Ліга чемпіонів сезон-2024/25 – основний раунд

6 тур, 10 грудня

19:45 Жирона – Ліверпуль

19:45 Динамо Загреб – Селтік

22:00 Шахтар – Баварія

22:00 Аталанта – Реал Мадрид

22:00 Баєр – Інтер

22:00 Лейпциг – Астон Вілла

22:00 Зальцбург – ПСЖ

22:00 Брюгге – Спортинг

22:00 Брест – ПСВ

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку між Шахтарем та Баварією.