Шахтар зіграє з Баварією, Жирона Циганкова прийме Ліверпуль у 6 турі Ліги чемпіонів
У вівторок, 10 грудня, відбудуться 9 матчів 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Шахтар на стадіоні "Фельтінс Арена" прийме мюнхенську Баварію. "Гірники" за 5 матчів набрали 4 очки, що дозволяє йти на 26-му місці. Баварія йде у середині таблиці, маючи 9 очок.
Зазначимо, що гру з українським клубом пропустить багаторічний №1 мюнхенців Мануель Ноєр.
Жирона Віктора Циганкова вдома прийме лідера АПЛ Ліверпуль. Арне Слот анонсував повернення Аліссона.
Також сьогодні відбудеться ремейк Суперкубку УЄФА цього сезону Аталанта – Реал, а Баєр та Інтер у двобої вияснять, хто сильніше: чемпіон Німеччини чи чемпіон Італії.
19:45 Жирона – Ліверпуль
19:45 Динамо Загреб – Селтік
22:00 Шахтар – Баварія
22:00 Аталанта – Реал Мадрид
22:00 Баєр – Інтер
22:00 Лейпциг – Астон Вілла
22:00 Зальцбург – ПСЖ
22:00 Брюгге – Спортинг
22:00 Брест – ПСВ
Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку між Шахтарем та Баварією.