Слот анонсував повернення Алісона в матчі Ліги чемпіонів
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот заявив, що воротар "червоних" Аліссон Беккер зможе зіграти в наступному матчі Ліги чемпіонів проти Жирони.
Слова нідерландського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Аліссон повернувся і він у формі, готовий завтра зіграти проти Жирони", – сказав Слот.
Бразилець травмувався у матчі сьомого туру АПЛ проти Крістал Пелас (перемога Ліверпуля з рахунком 1:0), на 79-й хвилині його замінив Вітезслав Ярош.
Загалом у нинішньому сезоні Аліссон провів 8 матчів за Ліверпуль, у яких пропустив 3 голи та 5 разів відстояв на нуль.
У вересні Беккер поскаржився на те, що футбольні функціонери не запитують думки гравців перед впровадженням нових форматів та правил.
Поєдинок Жирона – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня, в Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що український вінгер жиронців Віктор Циганков пропустить найближчий поєдинок Ліги чемпіонів.