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Слот анонсував повернення Алісона в матчі Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 9 грудня 2024, 22:09
Слот анонсував повернення Алісона в матчі Ліги чемпіонів
Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот заявив, що воротар "червоних" Аліссон Беккер зможе зіграти в наступному матчі Ліги чемпіонів проти Жирони.

Слова нідерландського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Аліссон повернувся і він у формі, готовий завтра зіграти проти Жирони", – сказав Слот.

Бразилець травмувався у матчі сьомого туру АПЛ проти Крістал Пелас (перемога Ліверпуля з рахунком 1:0), на 79-й хвилині його замінив Вітезслав Ярош.

Загалом у нинішньому сезоні Аліссон провів 8 матчів за Ліверпуль, у яких пропустив 3 голи та 5 разів відстояв на нуль.

У вересні Беккер поскаржився на те, що футбольні функціонери не запитують думки гравців перед впровадженням нових форматів та правил.

Поєдинок Жирона – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня, в Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що український вінгер жиронців Віктор Циганков пропустить найближчий поєдинок Ліги чемпіонів.

Ліверпуль Ліга чемпіонів Арне Слот Аліссон Беккер

Ліга чемпіонів

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