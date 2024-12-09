Слот анонсував повернення Алісона в матчі Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот заявив, що воротар "червоних" Аліссон Беккер зможе зіграти в наступному матчі Ліги чемпіонів проти Жирони.

Слова нідерландського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Аліссон повернувся і він у формі, готовий завтра зіграти проти Жирони", – сказав Слот.

🚨🔴 Arne Slot: “Alisson is back and he’s fit, ready to play tomorrow against Girona”. pic.twitter.com/iQ6VRjBn1q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2024

Бразилець травмувався у матчі сьомого туру АПЛ проти Крістал Пелас (перемога Ліверпуля з рахунком 1:0), на 79-й хвилині його замінив Вітезслав Ярош.

Загалом у нинішньому сезоні Аліссон провів 8 матчів за Ліверпуль, у яких пропустив 3 голи та 5 разів відстояв на нуль.

У вересні Беккер поскаржився на те, що футбольні функціонери не запитують думки гравців перед впровадженням нових форматів та правил.

Поєдинок Жирона – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 10 грудня, в Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що український вінгер жиронців Віктор Циганков пропустить найближчий поєдинок Ліги чемпіонів.