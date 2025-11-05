Українська правда
Бенфіка українців прийме Баєр, Манчестер Сіті зіграє проти Боруссії Д у 4 турі Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 5 листопада 2025, 07:05
У середу, 5 листопада, відбудеться низка матчів у межах четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У перший ігровий слот уболівальників очікуватиме два поєдинки. Челсі в Азербайджані зіграє проти Карабаха, а кіпрський Пафос вдома прийме Вільярреал.

О 22:00 відбудуться інші зустрічі. Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова на власному полі зійдеться з німецьким Баєром.

Найголовніший матч дня пройде в Англії. На "Етіхад Стедіум" Манчестер Сіті поміряється силами з дортмундською Боруссією.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 5 листопада

  • 19:45 Карабах Агдам– Челсі
  • 19:45 Пафос – Вільярреал
  • 22:00 Бенфіка – Баєр
  • 22:00 Брюгге – Барселона
  • 22:00 Манчестер Сіті – Боруссія Д
  • 22:00 Ньюкасл – Атлетік Більбао
  • 22:00 Аякс – Галатасарай
  • 22:00 Марсель – Аталанта
  • 22:00 Інтер – Кайрат

Нагадаємо, 4 тур Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартував учора. З результататми матчів можна ознайомитися в цій новині

Бенфіка Боруссія Д Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Розклад матчів

Бенфіка

