Бенфіка українців прийме Баєр, Манчестер Сіті зіграє проти Боруссії Д у 4 турі Ліги чемпіонів

У середу, 5 листопада, відбудеться низка матчів у межах четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У перший ігровий слот уболівальників очікуватиме два поєдинки. Челсі в Азербайджані зіграє проти Карабаха, а кіпрський Пафос вдома прийме Вільярреал.

О 22:00 відбудуться інші зустрічі. Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова на власному полі зійдеться з німецьким Баєром.

Найголовніший матч дня пройде в Англії. На "Етіхад Стедіум" Манчестер Сіті поміряється силами з дортмундською Боруссією.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 5 листопада

19:45 Карабах Агдам– Челсі

19:45 Пафос – Вільярреал

22:00 Бенфіка – Баєр

22:00 Брюгге – Барселона

22:00 Манчестер Сіті – Боруссія Д

22:00 Ньюкасл – Атлетік Більбао

22:00 Аякс – Галатасарай

22:00 Марсель – Аталанта

22:00 Інтер – Кайрат

Нагадаємо, 4 тур Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартував учора. З результататми матчів можна ознайомитися в цій новині.