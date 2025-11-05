Шалені сейви Куртуа та мінімальна перемога господарів: огляд матчу Ліверпуль – Реал

Ліверпуль здобув домашню перемогу над мадридським Реалом у межах 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Єдиний та вирішальний гол у поєдинку забив Алексік Макаллістер після штрафного. Попри забитий м'яч аргентинця одним з найкращих гравців зустрічі став Тібо Куртуа, який здійснив 8 сейвів, 4 з яких з меж карного майданчика.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26

Етап єдиної ліги, 4 тур

4 листопада

Ліверпуль – Реал Мадрид 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Макаллістер

Після 4 турів Реал та Ліверпуль мають по 9 залікових балів у активі, наразі команди розташувались у першій вісімці турнірної таблиці, що дозволяє напряму виходити до 1/8, проте вже сьогодні, 5 листопада відбудеться ще 9 матчів 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів.