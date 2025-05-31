Власник російської організації поставив $700,000 на фінал Ліги чемпіонів, щоб відбити покупку топової команди

Власник кіберспортивної організації Aurora Gaming Валєрій "L3rich" Харітонов поставив 700 тисяч доларів на фінал Ліги чемпіонів УЄФА між Інтером та ПСЖ.

Він поставив на італійський клуб. За словами Харітонова, потенційний виграш ($2,471,000) може покрити витрати на покупку всіх гравців та тренера топової турецької Eternal Fire, що стабільно тримається в топ-10 найкращих команд світу.

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"Найпопулярніше запитання за останній місяць: "За скільки було куплено турецьку команду?" Звичайно, я не можу сказати через NDA, але, можливо, завдяки цій ставці я відіб'ю покупку? А може й ні, хто знає. Одне я знаю точно: Хакан Чалханоглу заб'є зі штрафного, і Інтер виграє 1:0", – написав власник організації.

Aurora's owner hints that he might make the money he invested in the Turkish squad back with the Champions League final 😭 pic.twitter.com/SLP10ci5dC — Ozzny (@Ozzny_CS2) May 30, 2025

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.