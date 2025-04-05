Росіяни захоплюють світовий кіберспорт: Aurora викупила одну з найкращих команд світу

Нещодавно російська кіберспортивна організація Aurora здійснила справжній бум: вона купила всіх гравців Eternal Fire. Давайте ще раз: команда, яка посідає 40 місце у світовому рейтингу HLTV, викуповує ВЕСЬ ростер однієї з найкращих команд світу. Це якби Шахтар (як гарно співпало) купив весь склад ПСЖ (40 та 5 місце у рейтингу УЄФА відповідно).

2021 yılında, büyük hayallerle çıktığımız bu yolculukta ilk adımı Counter-Strike kadromuzla attık. Kendi yolumuzu çizmeye, sahnede iz bırakmaya ve Türkiye’nin adını global arenada duyurmaya kararlıydık.



O günden bugüne; nice zaferlere imza attık, sizlerle sevinip sizlerle… pic.twitter.com/CLWOxyv1TP — Eternal Fire (@eternalfiregg) April 5, 2025

Хто такі Eternal Fire? Це турецька організація, що на момент оголошення новини посідала 5 сходинку світового рейтингу з Counter-Strike 2. Чемпіон вирішив розібратися у цій ситуації.

Чому Eternal Fire продались росіянам?

В першу чергу, причиною такого рішення стала політика Туреччини, а саме правила регулювання беттінгу в країні. У Туреччині заборонені всі приватні та закордонні букмекери, дозволена лише державна IDDAA. Тому команда не може спонсоруватися букмекерами.

Засновник і власник Eternal Fire Фуркан "1NCON" Гювен каже, що це рішення прийняли, аби гравці отримали кращі можливості для подальшого зростання. Наостанок він додав, що у Туреччині кіберспорт може розвиватися лише до певного рівня.

"Я завжди ставив життя, можливості та шанси на успіх гравців вище за власні інтереси. Тому я прийняв рішення передати наш склад з CS іншій міжнародній організації. Відповідальність за це рішення, як і в день заснування команди, так і сьогодні повністю на мені. Цей проєкт, який ми терпляче розвивали, досяг неймовірних вершин і подарував нам безліч незабутніх моментів. Але зараз, коли команда вийшла на такий високий рівень, я вирішив піти на це, щоб гравці отримали кращі можливості для подальшого зростання. На жаль, у Туреччині кіберспорт може розвиватися лише до певного рівня", – йдеться у повідомленні.

Цю ж причину підтвердив один з уже колишніх гравців Eternal Fire Озгюр "woxic" Екер у соцмережі X (колишній Twitter):

"Нам довелося прийняти це сумне рішення у зв'язку з тим, що майбутній період не буде дуже обнадійливим для нашої команди CS і, на жаль, умови спонсорства CS в Туреччині є неприйнятними".

Що важливо, ні в кого не виникло питань, чому ростер викупила саме російська організація. Адже, на жаль, росіяни мають шалений вплив на кіберспорт. І, що не менш важливо, спонсором Aurora є 1хВет.

1xBet і світовий кіберспорт

Росія готова вливати шалені гроші в кіберспорт. Пов'язаний з росіянами букмекер 1xBet був спонсором найпрестижнішого турніру PGL Major Copenhagen 2024 (що цікаво, на турнірі тріумфувала українська організація NAVI). А 12 лютого 2025 року цей букмекер став офіційним партнером PGL (компанії-організатора топових турнірів). Контракт підписали на 2 роки.

Також ця букмекерська контора проводить власні змагання, спонсорує організаторів та інші команди (не лише кіберспортивні). За останні роки бренд співпрацював з Барселоною, ПСЖ, був спонсором Лілля, Ла Ліги, Серії А. В кіберспорті він був партнером OG, Team Spirit, Talon Esports, MIBR, Sangal, CCT. І це далеко не весь список.

1xBet став спонсором ПСЖ у серпні 2022 року

Загалом Росія має величезний вплив на кіберспорт: їхні команди є одними з найкращих, їхні гравці, відповідно, також.

Гляньмо на інших російських букмекерів:

BetBoom роблять турніри, мають власні команди в Counter-Strike 2 та Dota 2 (як і Aurora, викуповують топових гравців), спонсорують Spirit (топ-2 команда світу);

ФонБет – спонсори MOUZ (топ-3 команда світу);

Winline – спонсори Virtus.pro (топ-11 команда світу).

Інші букмекерські контори мають власні команди, проте вони виступають на змаганнях нижчого рівня. Звідси випливає ще одна проблема.

Букмекери зацікавлені в тому, щоб проводити договірні матчі. На тір-3 сцені таких поєдинків дуже багато. Вже тривалий час у світі ходять чутки про російську мафію, яка організовує 322 матчі (так називають договірні поєдинки) та навіть 322 турніри, але ця тема заслуговує окремого матеріалу.

Важливо розуміти, що вплив росіян на кіберспорт є величезною проблемою, про яку з одного боку, знають всі, а з іншого, яку не помічає ніхто. І з цим треба щось робити.