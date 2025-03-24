NAVI не змогли нав'язати боротьбу Eternal Fire на престижному турнірі в Португалії

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere зазнала поразки в фіналі групового етапу престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 BLAST Open Spring 2025.

Третім суперником "народжених перемагати" у групі B стали представники Туреччини Eternal Fire. Гра відбувалася в форматі best of 3. За підсумками зустрічі переможцем із рахунком 2:0 вийшли турецькі гравці.

Eternal Fire обрали мапу Inferno та зуміли наприкінці видати серію раундів, щоб завершити гру з рахунком 13:9. А ось вибір NAVI Dust2 став провалом для української команди – беззубі 13:5 на табло, що означає вихід турків напряму до півфіналу.

Natus Vincere обігравши The MongolZ у попередньому турі гарантували собі вихід у плейоф, однак на стадії чвертьфіналу вони гратимуть проти чинних чемпіонів мейджору Spirit

BLAST Open Spring 2025

Лісабон, Португалія

Призовий фонд – $400,000

Груповий етап, група B, фінал, 24 березня

Natus Vincere (Україна) – Eternal Fire (Туреччина) 0:2 (Inferno 9:13, Dust2 5:13)

Зазначимо, що у першому матчі турніру Natus Vincere обіграли бразильців з FURIA.