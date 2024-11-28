Без Різника, але з гравцем ПСВ: визначилась символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів

Визначилася символічна збірна 5 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

В неї потрапив кривдник донецького Шахтаря Малік Тілльман, який відзначився дублем у воротах Дмитра Різника. А ось сам голкіпер, що продемонстрував неймовірну гру та встановив рекорд ЛЧ за кількістю сейвів, не потрапив у список.

Символічна збірна 5 туру Ліги чемпіонів

Воротар: Куівін Келлехер (Ліверпуль)

Захисники: Юррієн Тімбер (Арсенал), Пау Кубарсі (Барселона), Кім Мін Дже (Баварія), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Дортмунд)

Півзахисники: Раде Крунич (Црвена Звезда), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Малік Тілльман (ПСВ), Флоріан Вірц (Баєр)

Нападники: Матео Ретегі (Аталанта), Хуліан Альварес (Атлетико Мадрид)

Нагадаємо, Поєдинок ПСВ – Шахтар завершився поразкою українців з рахунком 2:3. "Гірники" вели в рахунку 2:0, проте в останні 10 хвилин пропустили двічі. Варто зазначити, що команда з 69 хвилини грала в меншості.