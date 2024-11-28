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Без Різника, але з гравцем ПСВ: визначилась символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 28 листопада 2024, 17:58
Без Різника, але з гравцем ПСВ: визначилась символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Визначилася символічна збірна 5 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

В неї потрапив кривдник донецького Шахтаря Малік Тілльман, який відзначився дублем у воротах Дмитра Різника. А ось сам голкіпер, що продемонстрував неймовірну гру та встановив рекорд ЛЧ за кількістю сейвів, не потрапив у список.

Символічна збірна 5 туру Ліги чемпіонів

Воротар: Куівін Келлехер (Ліверпуль)

Захисники: Юррієн Тімбер (Арсенал), Пау Кубарсі (Барселона), Кім Мін Дже (Баварія), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Дортмунд)

Півзахисники: Раде Крунич (Црвена Звезда), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Малік Тілльман (ПСВ), Флоріан Вірц (Баєр)

Нападники: Матео Ретегі (Аталанта), Хуліан Альварес (Атлетико Мадрид)

Нагадаємо, Поєдинок ПСВ – Шахтар завершився поразкою українців з рахунком 2:3. "Гірники" вели в рахунку 2:0, проте в останні 10 хвилин пропустили двічі. Варто зазначити, що команда з 69 хвилини грала в меншості.

Аталанта Баварія Барселона Боруссія Дортмунд Ліверпуль ПСВ Црвена Звезда Арсенал Лондон Хуліан Альварес Тімбер Дмитро Різник Шахтар Донецьк Алексіс Мак Аллістер Матео Ретегі Кім Мін Чже Малік Тілльман Атлетико Мадрид Баєр Леверкузен Флоріан Вірц Пау Кубарсі Ліга чемпіонів-2024/25

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