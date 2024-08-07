Буде-Глімт здолав Ягеллонію, Слован переміг АПОЕЛ у 3 раунді кваліфікації ЛЧ

Сьогодні, 7 серпня, відбулися перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Чеська Славія Прага у більшості здолала бельгійський Рояль Уніон, а словацький Слован розписав мирову з кіпрським АПОЕЛ. Також польська Ягеллонія програла Буде-Глімту з Норвегії.

Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, перший матч, 7 серпня

Славія Прага (Чехія) — Рояль Уніон (Бельгія) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Хори, 2:0 - 41, Хори, 3:0 - 57 Дорлі, 3:1 - 73 Бужек (а.г.)

Вилучення: Фусейні 85

Слован Братислава (Словаччина) — АПОЕЛ (Кіпр) 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 72 Петрович (а.г.), 2:0 - 90+4 Мак

Ягеллонія (Польща) — Буде-Глімт (Норвегія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Дьєгес (а.г.)

Нагадаємо, напередодні київське Динамо на останніх секундах втратило перемогу над шотландським Рейнджерс. Матч-відповідь запланований на наступний вівторок, 13 серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.