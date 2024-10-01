Селтік відзначився ганебним досягненням в матчі ЛЧ проти Боруссії Дортмунд

Шотландський Селтік став першим клубом з Великої Британії за 27 років, який пропустив 5 м'ячів у першому таймі в матчі єврокубків.

Про це повідомляє OptaJoe.

У матчі 2 туру Ліги чемпіонів між Селтіком та Боруссією Дортмунд після першого тайму був зафіксований рахунок 5:1. Відзначимо нападника "джмелів" Каріма Адеємі, який забив 3 м'яча з 5 у першій половині гри.

Востаннє таке ставалося у сезоні-1997/98, коли валлійський колектив Кумбран Таун відзначився таким досягненням у матчі Кубку володарів кубків УЄФА проти румунського Прогресула.

5 - Celtic are the first British team to concede five goals in the first half of a game in major European competition since Cwmbran Town vs. Progresul Bucharest in the 1997-98 UEFA Cup Winners' Cup. Overwhelmed. #UCL pic.twitter.com/ApEfvaa5Yv — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2024

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Селтік розгромив словацький Слован, за який виступає українець Данило Ігнатенко.