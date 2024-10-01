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Селтік відзначився ганебним досягненням в матчі ЛЧ проти Боруссії Дортмунд

Микола Дендак — 1 жовтня, 23:17
Селтік відзначився ганебним досягненням в матчі ЛЧ проти Боруссії Дортмунд
ФК Селтік

Шотландський Селтік став першим клубом з Великої Британії за 27 років, який пропустив 5 м'ячів у першому таймі в матчі єврокубків.

Про це повідомляє OptaJoe.

У матчі 2 туру Ліги чемпіонів між Селтіком та Боруссією Дортмунд після першого тайму був зафіксований рахунок 5:1. Відзначимо нападника "джмелів" Каріма Адеємі, який забив 3 м'яча з 5 у першій половині гри.

Востаннє таке ставалося у сезоні-1997/98, коли валлійський колектив Кумбран Таун відзначився таким досягненням у матчі Кубку володарів кубків УЄФА проти румунського Прогресула.

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Селтік розгромив словацький Слован, за який виступає українець Данило Ігнатенко.

Боруссія Дортмунд Селтік Ліга чемпіонів-2024/25

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