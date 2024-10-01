Селтік відзначився ганебним досягненням в матчі ЛЧ проти Боруссії Дортмунд
ФК Селтік
Шотландський Селтік став першим клубом з Великої Британії за 27 років, який пропустив 5 м'ячів у першому таймі в матчі єврокубків.
Про це повідомляє OptaJoe.
У матчі 2 туру Ліги чемпіонів між Селтіком та Боруссією Дортмунд після першого тайму був зафіксований рахунок 5:1. Відзначимо нападника "джмелів" Каріма Адеємі, який забив 3 м'яча з 5 у першій половині гри.
Востаннє таке ставалося у сезоні-1997/98, коли валлійський колектив Кумбран Таун відзначився таким досягненням у матчі Кубку володарів кубків УЄФА проти румунського Прогресула.
Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Селтік розгромив словацький Слован, за який виступає українець Данило Ігнатенко.