Дуе – третій наймолодший гравець, який відзначився голом у фіналі Ліги чемпіонів

The youngest players to score in a #UCLfinal



🇳🇱 Patrick Kluivert (18Y 10M 23D)

🇧🇷 Carlos Alberto (19Y 5M 15D)

🇫🇷 Désiré Doué (19Y 11M 28D)

🇩🇪 Lars Ricken (20Y 10M 18D)

🇧🇷 Vini Jr (21Y 10M 16D)

🇦🇷 Lionel Messi (21Y 11M 3D)



Not a bad list. 😅 https://t.co/RgeSKT0kzR