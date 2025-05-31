Дуе – третій наймолодший гравець, який відзначився голом у фіналі Ліги чемпіонів

Нападник ПСЖ Дезіре Дуе став третім наймолодшим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Форвард на 20-й хвилині подвоїв перевагу парижан у грі з Інтером. Гравець ПСЖ відзначився голом у віці 19 років 11 місяців та 28 дні.

Наймолодшим автором голу є Патрік Клюйверт, гол якого приніс Аяксу перемогу у фіналі над Міланом (1:0).

The youngest players to score in a #UCLfinal



🇳🇱 Patrick Kluivert (18Y 10M 23D)

🇧🇷 Carlos Alberto (19Y 5M 15D)

🇫🇷 Désiré Doué (19Y 11M 28D)

🇩🇪 Lars Ricken (20Y 10M 18D)

🇧🇷 Vini Jr (21Y 10M 16D)

🇦🇷 Lionel Messi (21Y 11M 3D)



Not a bad list. 😅 https://t.co/RgeSKT0kzR — Squawka (@Squawka) May 31, 2025

Зазначимо, що для Дуе це 54-й матч за ПСЖ у всіх турнірах, в його активі 14 голів та 16 асистів.

Нагадаємо, капітана ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів вивів український хлопчик.