Дуе – третій наймолодший гравець, який відзначився голом у фіналі Ліги чемпіонів
Дезіре Дуе та Маркіньйос
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Нападник ПСЖ Дезіре Дуе став третім наймолодшим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Squawka.
Форвард на 20-й хвилині подвоїв перевагу парижан у грі з Інтером. Гравець ПСЖ відзначився голом у віці 19 років 11 місяців та 28 дні.
Наймолодшим автором голу є Патрік Клюйверт, гол якого приніс Аяксу перемогу у фіналі над Міланом (1:0).
Зазначимо, що для Дуе це 54-й матч за ПСЖ у всіх турнірах, в його активі 14 голів та 16 асистів.
Нагадаємо, капітана ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів вивів український хлопчик.