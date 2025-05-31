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Дуе – третій наймолодший гравець, який відзначився голом у фіналі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 31 травня 2025, 22:52
Дуе – третій наймолодший гравець, який відзначився голом у фіналі Ліги чемпіонів
Дезіре Дуе та Маркіньйос
Getty Images

Нападник ПСЖ Дезіре Дуе став третім наймолодшим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Форвард на 20-й хвилині подвоїв перевагу парижан у грі з Інтером. Гравець ПСЖ відзначився голом у віці 19 років 11 місяців та 28 дні.

Наймолодшим автором голу є Патрік Клюйверт, гол якого приніс Аяксу перемогу у фіналі над Міланом (1:0).

Зазначимо, що для Дуе це 54-й матч за ПСЖ у всіх турнірах, в його активі 14 голів та 16 асистів.

Нагадаємо, капітана ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів вивів український хлопчик.

ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 Дезіре Дуе ПСЖ – Інтер

Дезіре Дуе

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