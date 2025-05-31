У нас багато впевненості, – капітан ПСЖ розповів про очікування від фіналу Ліги чемпіонів

Капітан ПСЖ Маркіньйос розповів, що команда відчуває впевненість перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 проти Інтера.

Його слова передає УЄФА.

"У таборі багато впевненості. У нашій філософії, в ігровому плані, який ми будемо намагатися реалізувати завтра. Все, через що ми пройшли в цьому сезоні, всі ігри, які ми зіграли, всі труднощі, з якими ми зіткнулися, підготували нас до цього випадку, дозволили нам вийти на цю гру з упевненістю", – сказав Маркіньйос.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться завтра, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.