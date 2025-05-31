Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

У нас багато впевненості, – капітан ПСЖ розповів про очікування від фіналу Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 31 травня 2025, 00:35
У нас багато впевненості, – капітан ПСЖ розповів про очікування від фіналу Ліги чемпіонів

Капітан ПСЖ Маркіньйос розповів, що команда відчуває впевненість перед фіналом Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 проти Інтера.

Його слова передає УЄФА.

"У таборі багато впевненості. У нашій філософії, в ігровому плані, який ми будемо намагатися реалізувати завтра. Все, через що ми пройшли в цьому сезоні, всі ігри, які ми зіграли, всі труднощі, з якими ми зіткнулися, підготували нас до цього випадку, дозволили нам вийти на цю гру з упевненістю", – сказав Маркіньйос.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться завтра, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.

Інтер Маркіньйос ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 ПСЖ – Інтер

Ліга чемпіонів-2024/25

ПСЖ знає, як розібрати такі команди: Енріке оптимістично налаштований на фінал проти Інтера
Важко щось прогнозувати: Шевченко – про фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером
Моурінью зізнався, що не хотів, аби Інтер виграв требл у сезоні-2024/25
Індзагі розповів про кадрову ситуацію в Інтері напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ
Хочу додати Лігу чемпіонів до своєї колекції, – Мартінес в очікуванні від фіналу проти ПСЖ

Останні новини