ПСЖ знає, як розібрати такі команди: Енріке оптимістично налаштований на фінал проти Інтера

Наставник ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми очікуваннями напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому його команда зустрінеться з італійським Інтером, зазначивши, що все може змінитися однім раннім голом.

Слова іспанського тренера наводить УЄФА.

"Мій клуб знає, як розібрати такі команди і як розхитати їхню згуртовану оборону. Інтер має багато висококласних гравців як в атаці, так і в обороні; саме тому вони дійшли до фіналу.

Все може змінитися одним раннім голом, тому ми маємо адаптуватися і грати у фіналі від самого початку до кінця. Я дуже оптимістичний", – сказав він.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться завтра, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше стало відомо, що суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.