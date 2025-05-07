Інтер і Барселона повторили рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
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Міланський Інтер і Барселона повторили рекорд Ліги чемпіонів, забивши 13 голів у двоматчевому півфінальному протистоянні.
Про це повідомляє Squawka.
Нагадаємо, Інтер у другому півфіналі в овертаймі обіграв Барселону 4:3 після нічиєї 3:3 у першому матчі та вийшов у фінал. За два матчі команди сумарно забили на двох 14 голів.
Це повторення рекорду півфіналів Ліги чемпіонів, який був встановлений у 2018 році. Тоді Ліверпуль за сумою двох матчів обіграв Рому 7:6 (5:2, 2:4).
Варто зазначити, що те півфінальне протистояння обійшлося без овертаймів, Інтер і Барселона затратили на те, щоби забити 13 голів, на 30 хвилин більше часу.
У фіналі Інтер у суботу, 31 травня, зіграє з переможцем протистояння між ПСЖ і Арсеналом.