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Інтер і Барселона повторили рекорд півфіналів Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 7 травня 2025, 14:12
Інтер і Барселона повторили рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
Getty Images

Міланський Інтер і Барселона повторили рекорд Ліги чемпіонів, забивши 13 голів у двоматчевому півфінальному протистоянні.

Про це повідомляє Squawka.

Нагадаємо, Інтер у другому півфіналі в овертаймі обіграв Барселону 4:3 після нічиєї 3:3 у першому матчі та вийшов у фінал. За два матчі команди сумарно забили на двох 14 голів.

Це повторення рекорду півфіналів Ліги чемпіонів, який був встановлений у 2018 році. Тоді Ліверпуль за сумою двох матчів обіграв Рому 7:6 (5:2, 2:4).

Варто зазначити, що те півфінальне протистояння обійшлося без овертаймів, Інтер і Барселона затратили на те, щоби забити 13 голів, на 30 хвилин більше часу.

У фіналі Інтер у суботу, 31 травня, зіграє з переможцем протистояння між ПСЖ і Арсеналом.

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