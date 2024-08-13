Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Рейнджерс — Динамо: онлайн відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Денис Шаховець — 13 серпня, 15:32
Рейнджерс — Динамо: онлайн відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між шотландським Рейнджерс та київським Динамо.

Поєдинок відбудеться у місті Глазго на "Гемпден-Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проводить текстову трансляцію зустрічі.

У першому матчі, який відбувся у польському Любліні, табло зафіксувало нічию (1:1), тож доля путівки до наступного раунду повністю залежить від гри у Глазго.

LIVE трансляція Динамо Київ Ліга чемпіонів Рейнджерс Пряма трансляція

LIVE трансляція

Церемонія закриття Олімпійських ігор 2024: онлайн-трансляція
Ірина Коляденко — Мотокі Сакура: як українка програла поєдинок за золото Олімпіади-2024
Париж-2024. День 13. Текстова трансляція
Як Насібов та Беленюк здобули олімпійські медалі Парижа-2024
Олександр Хижняк — Нурбек Оралбай: як українець став чемпіоном Олімпіади-2024

Останні новини