Рейнджерс — Динамо: онлайн відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між шотландським Рейнджерс та київським Динамо.

Поєдинок відбудеться у місті Глазго на "Гемпден-Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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У першому матчі, який відбувся у польському Любліні, табло зафіксувало нічию (1:1), тож доля путівки до наступного раунду повністю залежить від гри у Глазго.