Рейнджерс — Динамо: онлайн-трансляція

Київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 13 серпня, на "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок — о 21:45 за київським часом.

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Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

Нагадаємо, в першому матчі з Рейнджерс команда Олександра Шовковського була близькою до перемоги, але пропустила прикрий гол на останніх секундах.

Напередодні кияни обіграли Верес у другому турі Української Прем'єр-ліги.