Кімміх: Барселона нас не переграла

Гравець Баварії Йозуа Кімміх висловив упевненість у змісті футболу німецького клубу, який напередодні розгромно програв у 3 турі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Барселоні (1:4).

Слова футболіста наводить журналіст Георг Гольцнер.

"Я спокійний, бо переконаний у тому, як ми граємо. Барселона нас не переграла".

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Барселони 6 очок, а Баварія має в активі 3 бали. Каталонці розташувалися на 9 сходинці, а німці посідають 23 місце в турнірній таблиці ЛЧ.

6 листопада в четвертому турі команди гратимуть проти Црвени Звезди та Бенфіки відповідно.

Цікаво, що Баварія вперше в історії програла в трьох виїзних матчах ЛЧ поспіль. У попередньому турі команда Венсана Компані поступилася в Бірмінгемі Астон Віллі (0:1). Минулого сезону німці вилетіли з турніру, програвши Реалу (1:2, загальний рахунок 3:4) на Сантьягу Бернабеу у другому півфінальному матчі.