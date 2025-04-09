Мюллер вийшов на 6 місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Ліги чемпіонів

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Томас Мюллер вийшов на чисте шосте місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Ліги чемпіонів.

Учора, 8 квітня, 35-річний німець відзначився голом у ворота Інтера на 85-й хвилині першого матчу чвертьфіналу, вийшовши на заміну лише за 11 хвилин до цього. Матч завершився поразкою Баварії 1:2.

Для Мюллера цей гол став 57-м у Лізі чемпіонів за кар’єру. За цим показником він обійшов легендарного нідерландського форварда Рууда Ван Ністелроя та вийшов на чисте шосте місце. На те, щоб забити 57 голів, Мюллера знадобилося 162 матчі. Він дебютував у турнірі у 2009 році.

10 найкращих бомбардирів у історії Ліги чемпіонів:

Нагадаємо, Мюллер покине Баварію наприкінці поточного сезону.