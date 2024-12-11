Більше тільки у Мессі та Бензема: Мюллер відзначився голом у 16 сезоні Ліги чемпіонів

Нападник мюнхенської Баварії Томасс Мюллер відзначився досягненням у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (5:1).

35-річний гравець відзначився голом у грі проти української команди. Наприкінці першого тайму він зробив рахунок 2:1 на користь своєї команди.

Цей гол став для Мюллера першим у поточній кампанії. Загалом він забивав у 16 сезонах ЛЧ. Півзахисник повторив досягнення Кріштіану Роналду та Раяна Гіггза.

Лідирують за цим показником Ліонель Мессі та Карім Бензема – вони відзначались у 18 різних сезонах.

16 - Thomas Müller scored his first Champions League goal of the season and has now scored in 16 seperate CL seasons (like Ryan Giggs and Cristiano Ronaldo) - only Lionel Messi and Karim Benzema have scored in more separate seasons (18). Routine. pic.twitter.com/2oIQfCykY7 — OptaFranz (@OptaFranz) December 10, 2024

Перемога дозволила Баварії набрати 12 очок. Наразі команда посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці. У наступному турі мюнхенці зіграють проти Феєнорда.