Модрич обійшов Крооса та став рекордсменом ЛЧ за кількістю матчів у старті Реала

Легенда мадридського Реала Лука Модрич вийшов у старті у 99 матчі мадридського клубу в Лізі чемпіонів та став рекордсменом команди серед півзахисників за цим показником.

Про це повідомляє Opta Jose.

Він обійшов іншого легендарного півзахисника Тоні Крооса, який завершив свою кар'єру після завершення сезону-2023/24.

Також Модрич наразі посідає 5 місце за загальною кількістю матчів у футболці Реала в найпрестижнішому єврокубку. Попереду нього Ікер Касільяс (150), Карім Бензема (133), Рауль (130) та Серхіо Рамос (129).

Раніше ресурс Goal.com склав свою версію рейтингу найкращих гравців мадридського Реала у XXI столітті. Перше місце прогнозовано посів Кріштіану Роналду. А ось Модрич посів 4 сходинку.