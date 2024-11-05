Названо найкращого гравця Реала у XXI столітті

Ресурс Goal.com склав свою версію рейтингу найкращих гравців мадридського Реала у XXI столітті. Перше місце прогнозовано посів Кріштіану Роналду.

Топ-10 гравців Реала у XXI столітті за версією Goal.com:

1. Кріштіану Роналду (Португалія)

2. Зінедін Зідан (Франція)

3. Лука Модрич (Хорватія)

4. Серхіо Рамос (Іспанія)

5. Тоні Кроос (Німеччина)

6. Ікер Касільяс (Іспанія)

7. Карім Бензема (Франція)

8. Рауль (Іспанія)

9. Пепе (Португалія)

10. Марсело (Бразилія)

Роналду виступав за Реал з 2009 до 2018 року. За цей час провів 438 матчів і забив 450 голів, ставши найкращим бомбардиром у історії клубу.

Раніше 39-річний португалець посів друге місце у рейтингу найкращих гравців Реала всіх часів за версією FourFourTwo, поступившись Альфредо Ді Стефано.