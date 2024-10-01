MEGOGO назвав коментаторів центральних матчів середи у Лізі чемпіонів

2 жовтня Шахтар прийматиме Аталанту в номінально домашньому матчі основного етапу Ліги чемпіонів, який розпочнеться о 19:45 за Києвом. Того ж дня о 22:00 Астон Вілла зіграє проти Баварії.

Ці та інші ігри основного раунду Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Матчі можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Гру Шахтар – Аталанта прокоментують Володимир Звєров та Віталій Кравченко. За годину до матчу (о 18:45) розпочнеться велика студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Володимиром Кобельковим.

Перед поєдинком головних команд "гірників" та бергамасків, о 15:00, у Юнацькій лізі УЄФА зустрінуться команди U-19. Цей матч прокоментує Павло Посохов.

На матчі Астон Вілла – Баварія працюватимуть коментатори Сергій Лук’яненко та Олександр Новак. О 21:40 розпочнеться студія, ведучими якої будуть Олександра Кучеренко і Вадим Шевякін.

Запрошеними експертами на обох поєдинках стануть автор подкасту "Єврофутбол" Юрій Шевченко та ексзахисник збірної України, а нині тренер Олександр Головко.

Трансляції матчів Ліги чемпіонів будуть доступні на медіасервісі MEGOGO в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Гру Юнацької ліги УЄФА між молодіжними командами Шахтаря та Аталанти можна переглянути, зокрема, на телеканалі "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 і кабельних мережах.

Нагадаємо, у стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською Болоньєю, а Аталанта розійшлася миром з Арсеналом (0:0). Тоді як Шахтар U-19 здолав однолітків з Болоньї (4:3) у матчі з 7-ма голами.

Астон Вілла розпочала боротьбу в основному етапі Ліги чемпіонів з перемоги над Янг Бойз (3:0). Натомість Баварія історично розгромила Динамо Загреб (9:2), ставши першою командою, яка змогла забити дев'ять голів в одному матчі Ліги чемпіонів.