Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Адаптація завершена: Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті

Руслан Травкін — 20 лютого 2025, 04:59
Адаптація завершена: Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті
Кіліан Мбаппе
Getty images

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті у матчі плейоф Ліги чемпіонів.

Слова футболіста цитує Marca.

"Ідеальний вечір для команди. Ми хотіли перемогти та пройти кваліфікацію, для нас було логічно бути у 1/8 фіналу. Проти Сіті було складно, але ми зіграли на максимумі. То був чудовий день для нас, для команди.

Я приїжджав сюди не для того, щоб грати погано. Перехід у Реал – це здійснення моєї мрії, але я хочу добре грати тут. Адаптація завершена, і я маю показати свою індивідуальність.

Найголовніше – вигравати титули. За свою кар'єру я забивав багато голів, але іноді даремно. Якщо завдяки цим голам ми виграємо титули, я підпишусь на це своєю кров'ю", – сказав француз.

Зазначимо, що Гвардіола вперше в тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, суперником Реала стане Баєр або Атлетико. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.

Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Ліга чемпіонів-2024/25

Кіліан Мбаппе

Дубль у ворота Манчестер Сіті допоміг Мбаппе оформити неймовірне досягнення
Антоні номіновано на звання гравця місяця у Ла Лізі
Мбаппе повернеться до збірної Франції на березневі матчі Ліги націй
Усик потрапив у десятку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року
Гол Мбаппе врятував від поразки: огляд матчу Реал – Атлетико

Останні новини