Адаптація завершена: Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті
Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті у матчі плейоф Ліги чемпіонів.
Слова футболіста цитує Marca.
"Ідеальний вечір для команди. Ми хотіли перемогти та пройти кваліфікацію, для нас було логічно бути у 1/8 фіналу. Проти Сіті було складно, але ми зіграли на максимумі. То був чудовий день для нас, для команди.
Я приїжджав сюди не для того, щоб грати погано. Перехід у Реал – це здійснення моєї мрії, але я хочу добре грати тут. Адаптація завершена, і я маю показати свою індивідуальність.
Найголовніше – вигравати титули. За свою кар'єру я забивав багато голів, але іноді даремно. Якщо завдяки цим голам ми виграємо титули, я підпишусь на це своєю кров'ю", – сказав француз.
Зазначимо, що Гвардіола вперше в тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, суперником Реала стане Баєр або Атлетико. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.
Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.