Адаптація завершена: Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті

Зірковий нападник Реала Кіліан Мбаппе прокоментував свій хеттрик у ворота Манчестер Сіті у матчі плейоф Ліги чемпіонів.

Слова футболіста цитує Marca.

"Ідеальний вечір для команди. Ми хотіли перемогти та пройти кваліфікацію, для нас було логічно бути у 1/8 фіналу. Проти Сіті було складно, але ми зіграли на максимумі. То був чудовий день для нас, для команди.

Я приїжджав сюди не для того, щоб грати погано. Перехід у Реал – це здійснення моєї мрії, але я хочу добре грати тут. Адаптація завершена, і я маю показати свою індивідуальність.



Найголовніше – вигравати титули. За свою кар'єру я забивав багато голів, але іноді даремно. Якщо завдяки цим голам ми виграємо титули, я підпишусь на це своєю кров'ю", – сказав француз.