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Пушич – про перемогу над Янг Бойз: Я дуже задоволений тим, як ми грали

Микола Дендак — 6 листопада 2024, 23:40
Пушич – про перемогу над Янг Бойз: Я дуже задоволений тим, як ми грали
Маріно Пушич
Getty Images

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич задоволений тим, як його команда зіграла проти швейцарського Янг Бойз (2:1) у матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Його слова передає Tribuna.com.

"Загалом я дуже задоволений тим, як ми грали, а також тим, як ми наполегливо працювали в певні моменти. І я дуже пишаюся своїми гравцями, вони заслуговують великих компліментів за сьогоднішній виступ.
Коли ти не реалізуєш свої моменти, і не забиваєш третій гол, то ваш суперник залишається у грі. І в останні пару хвилин, коли вони залучили в атаці усіх своїх фізично потужних гравців, це були непрості для нас миттєвості. Але ми впоралися дуже добре. Так, іноді вони змушували нас хвилюватися, але ми грали дуже організовано та дисципліновано, і кожен гравець виклався на повну. Тому це був чудовий виступ", – сказав наставник.

Перемога дозволила Шахтарю набрати 4 бали після чотирьох зіграних матчів. У наступному турі "гірники" 27 листопада зіграють гостьовий матч проти нідерландського ПСВ.

Янг Бойз Шахтар Донецьк Маріно Пушич Ліга чемпіонів-2024/25

Маріно Пушич

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