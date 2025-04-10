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Не просто так звуть Кварадоною: Енріке у захваті від феноменального голу Кварацхелії

Олексій Погорелов — 10 квітня 2025, 10:45
Хвіча Кварацхелія
Хвіча Кварацхелія
Instagram Хвічі Кварацхелії

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловив своє захоплення голом, який його підопічний Хвіча Кварацхелія забив у матчі з Астон Віллою.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Французькйи колектив здобув вольову перемогу (3:1) над вілланами в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. На старті другого тайму Кварацхелія пішов у сольний прохід, який 24-річний грузин завершив пострілом у верхній ближній кут.

Після матчу Енріке похвалив свого гравця за впевненість у своїх силах та можливостях.

"Для такого тренера, як я, дуже добре мати такого гравця, як Кварацхелія, з таким менталітетом, який він має. Хвіча забив блискучий гол.

Ми намагалися підписати його минулого літа, але нічого не вийшло. Але ми підписали його в січні, коли вже не сподівалися на це. У нього є все, щоб бути частиною нашого проєкту", – сказав Енріке.

З моменту свого переїзду до Франції Хвіча Кварацхелія відзначився 4 голами та 5 асистами у 17 матчах за нову команду.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Астон Віллою та ПСЖ пройде 15 квітня на "Вілла Парк".

Раніше вінгер Барселони Рафінья розповів, чому він вкрав гол у свого одноклубника Пау Кубарсі в поєдинку з Боруссією.

Астон Вілла Ліга чемпіонів ПСЖ Луїс Енріке Хвіча Кварацхелія Ліга чемпіонів-2024/25

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