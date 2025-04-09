Енріке – про матч з Астон Віллою: Поняття "фаворит" не існує

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками напередодні матчу з Астон Віллою в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та заявив, що не вважає свою команду фаворит ом протистояння.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"У футболі немає такого поняття, як "фаворит". Усі учасники 1/4 фіналу заслуговують грати на цій стадії. Унаї Емері – топтренер. Останніми роками Астон Вілла сильно прогресує під його керівництвом. Важко спрогнозувати, який буде склад проти нас, тим паче взимку вони серйозно підсилились". – розповів Енріке.

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Зазначимо, що матч між ПСЖ та Астон Віллою відбудеться сьогодні, 9 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше іспанський наставник висловився про дострокову перемогу парижан у чемпіонаті Франції.