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Енріке – про перемогу ПСЖ в чемпіонаті Франції: Важливо залишатись вмотивованими

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 13:24
Енріке – про перемогу ПСЖ в чемпіонаті Франції: Важливо залишатись вмотивованими
Луїс Енріке
FC PSG

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про дострокову перемогу команди в Лізі 1 та подякував вболівальникам, які підтримували парижан протягом сезону.

Слова фахівця наводить пресслужба клубу.

"Я щасливий та дуже, дуже задоволений. Настав час подякувати вболівальникам, які нас підтримували протягом сезону. Ми – чемпіоні та на мою думку заслуговуємо на це.

Ще є рекорди, які ми можемо побити. Дуже важливо залишатись вмотивованими, щоб бути конкурентоспроможними на міжнародній арені", – розповів Енріке.

Для ПСЖ цей титул став 13-м в історії та четвертим поспіль. Востаннє команда програвала Лігу 1 у 2021 році, коли титул оформив сенсаційний Лілль.

Зазначимо, що 11 з усіх перемог у чемпіонаті парижани здобули після придбання клубу фондом Qatar Sports у 2011 році.

Напередодні "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Луїс Енріке

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