Головний камбек Ліги чемпіонів: як кураж Енріке та помилки Емері переписали історію футболу

ПСЖ Луїса Енріке зіграє сьогодні з Астон Віллою Унаї Емері в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, і це буде далеко не перше протистояння цих тренерів.

Свій головний поєдинок вони провели 8 березня 2017-го.

Чемпіон розповідає про те, як розгорталася легендарна "Ла Ремонтада".

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Мабуть, це відео ніколи не мало потрапити в мережу.

Гравці ПСЖ їли піцу і вели бесіду про матч на "Камп Ноу", який мали зіграти за кілька днів.

"Якщо ми програємо 1:5, але пройдемо далі, ти будеш задоволений?" – питав Марко Верратті. "Ні, не буду", – відповідав Тома Меньє. "А я буду", – казав Юліан Дракслер. "І я", – додав Блез Матюїді. "А щодо мене, то якби мені це сказали перед першим матчем, то я б погодився. Але зараз мене б це розізлило", – кинув Марко. "Ще б пак, ти розізлишся. Адже в такому випадку з нас всі будуть сміятися", – гнув свою лінію Меньє. "Але ж ми забили чотири голи в першій грі", – Верратті відмовлявся розуміти.

Коли фани це побачили, то були шоковані. 14 лютого 2017-го ПСЖ виграв у Барселони вдома 4:0, і Насер Аль-Хелаїфі на радощах навіть пропонував команді коло пошани на "Парк де Пренс". Розмова гравців, однак, видавала в ПСЖ те, що шейхи так старанно приховували – менталітет малого клубу.

З відео випливало, що парижани натурально боялися виходити на "Камп Ноу".

Озираючись назад, камбек Барселони, її знаменита "Ла Ремонтада", почалася саме з цього.

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Так-то це був складний сезон для обох клубів.

Ера Луїса Енріке в Барселоні завершувалась. Тріо Мессі, Суареса та Неймара ще забивало голи, але Іньєста старів, а захист за два роки деградував від 21 до 37 пропущених у Ла Лізі.

Тим часом ПСЖ теж страждав – тут вам і відхід Златана Ібрагімовича, і невдалі експерименти Унаї Емері з Криховяком та Бен-Арфа, і, нарешті, спурт Монако, що позбавив Париж лідерства в Лізі 1.

Мабуть, ті 4:0 вдома з Барсою були найкращим матчем ПСЖ за Емері – ідеальна ізоляція Мессі й Бускетса, швидкі контратаки, реалізація Ді Марії, підкати Кімпембе.

📅 #OTD in 2017, Paris stunned Barcelona 4-0 at Parc des Princes 😮#UCL pic.twitter.com/QIERvyGMct — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022

"Справа не в тому, що ми погано підготувалися. Насправді нас переграли. Їх план спрацював, а ми налаштовувались на іншу гру", – визнав Серджи Бускетс.

Але "визнав" – не означає "скорився".

Вже дорогою назад до Барселони ніхто в літаку не спав – усі шукали на відео, хто і де помилився.

Роберт Морено зараз тренує російський Сочі, а тоді був помічником Енріке. Це він першим подав ідею змінити схему з 4-3-3 на 3-4-3 – прямо тут, у літаку, що віз їх додому. До матчу-відповіді залишалось три тижні, тож часу вистачало.

І ще на диво, схема запрацювала з коліс.

2:1 з Леганесом – неяскраво, але нехай. Далі 2:1 на "Кальдероні" з Атлетико – це вже варте уваги. За тим 6:1 зі Спортингом і 5:0 з Сельтою – Барса ніби тренувалася відігрувати 4 м'ячі.

А тим часом в таборі ПСЖ вели розмови, добре програвати 1:5 чи ні.

MSN in 2014/15 season



Messi :58 goals

Suarez : 25 goals

Neymar : 39 goals



Combined: 122 goals



It's save to say the greatest trio of all time❤️💙 pic.twitter.com/hNL9Zv2QKC — Kitty Kompi (@KompiKitty) January 22, 2021

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"За 95 хвилин може статися безліч речей. Я переконаний, що в якийсь момент ми будемо близькі до кваліфікації. І ось тоді наша впевненість зросте, а їхня впаде.

Навіть якщо вони нам заб'ють – ми можемо забити у відповідь шість", – Луїс Енріке перед грою випромінював абсолютну впевненість.

Понад те, у роздягальні в нього вселився пророк. Він обійняв кожного по черзі і заявив:

"Хлопці, навіть якщо залишатиметься п'ять хвилин, ви все одно зможете забити три голи".

Надворі ж рядові "Кулес" душили гостей морально. Тисячі фанів "зустріли" автобус ПСЖ лайкою і метанням непотребу. "Камп Ноу" заповнився незвично рано – і негайно заревів.

Воротар ПСЖ Кевін Трапп підійшов до судді, аби пожалітися на... "занадто нові м'ячі".

Решта гостьової роздягальні не менш перелякано дивилася собі під ноги.

🇪🇸 Luis Enrique : "Neymar is a wonderful and incredible person. He has a desire and thirst for growth and development. He is open to everything and wants to be happy as well." pic.twitter.com/DYRXUurcsy — Ney (@Neycromancer) June 19, 2023

"Нам головне протриматися перші 15 хвилин, інакше ми всі мертві", – здається, директор ПСЖ Патрік Клюйверт того вечора був за Барселону.

Емері – крутий тактик, але так собі мотиватор – теж правильних слів не знайшов.

Енріке обманув його зі складом, в останній момент замінивши Альбу на Маскерано, – з цього й почався конфлікт тренера з захисником, що потім перейшов і на збірну теж.

Ну, але того дня Лучо не помилявся.

Вже на 3-й хвилині Тіаго Сілва погано впорався з навісом Рафіньї, м'яч повис над штрафним, оголивши вагання всіх захисників ПСЖ, перш ніж Суарес вніс його в ворота. 1:0!

La Remontada. Uma virada histórica! 😍



Comece seu dia relembrando os gols de Barcelona 6 x 1 PSG em 2017, que faz aniversário hoje! 🔥pic.twitter.com/SVhQNhk5tN — GOAL Brasil (@GoalBR) March 8, 2025

Ставка Емері на гіперопіку Мессі і працювала, і ні, бо хоча Лео дійсно зник з радарів, водночас надто багато простору отримав Неймар. До всього, ПСЖ втратив власну контргру. За перший тайм була лише одна хороша спроба, яку зірвав фолом Піке.

Мало!

Ближче до перерви Іньєста показав клас на носовій хустинці, завантажив м'яч до воріт, де вражений чи то класом Андреса, чи загалом матчем Левен Курзава забив сам собі. 2:0!

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Емері намагався підбадьорити їх у перерві, але збився на вигуки, що радше шокували.

В пошуках опори тренер звернувся до ветерана Тіаго Мотти, аби той щось сказав.

"Тепер ми повинні вибрати, як ми помремо – або ми здаємось без бою, або з високо піднятою головою", – гіршого меседжу важко придумати.

А Барса, тим часом, продовжила тиснути.

"Si, se puede!" – "Так, ми це можемо!" – співали 96 тисяч на "Камп Ноу", і під акомпанемент зарядів Іньєста віддав у штрафний на Неймара, а того збив Меньє. Мессі хоч і не вражав, але з точки не схибив – 3:0!

Найцікавіше, однак, було все попереду.

Чи то Барса зарано заспокоїлась, чи ПСЖ так прокинувся, але вже в наступні 10 хвилин парижани нищили каталонців на контратаках точно, як вдома. Гра ніби перевернулася. Кавані пробив один раз в штангу, але з другої спроби ледь не порвав сітку. 3:1!

Понад те, вже скоро на ворота вибіг Анхель Ді Марія, щоб вбивати інтригу, та в боротьбі з Маскерано нормально не пробив.

"Авжеж, це був фол. Ми з Анхелем зв'язалися після всього", – визнав Хав'єр.

Та що там – весь світ бачив, як Маскерано фолив, але не арбітр Деніз Айтекін, що теж став частиною "Ла Ремонтади" разом зі страхами парижан і дедалі гучнішим ревінням "Камп Ноу".

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Пропустивши від Кавані, тер Штеген ніби здурів: "Ми не можемо померти! Ми – Барселона, і ми переможемо! Ми переможемо!"

Маскерано тут же поцікавився у Бускетса, чи з німцем все добре.

"Озирнувшись назад, я побачив на обличчях партнерів, що більшості було вже досить. Це було майже нереально зробити", – згадує Неймар.

У вакуумі лідерства, що утворився, він повів всіх за собою, як ніколи ще не робив у Барселоні – лише вдома в Сантосі.

На 86-й хвилині прорив і удар Нея встиг заблокувати Серж Ор'є.

На 87-й він заробив штрафний удар, спровокувавши Ді Марію, а тоді виконав його так, що Трапп лише безсило сперся на стійку воріт.

"Якщо чесно, думаю, у той момент ми їх зламали", – вважає колишній захисник каталонської команди Юмтіті.

Вже за хвилину Суарес картинно впав після стику з Маркіньйосом, і Айтекін знову вибрав Барселону, призначивши "лівий" пенальті. Мессі добре бачив, хто заварив кашу, тож підійшов до Неймара сам – мовляв, виконуй ти, в тебе вийде краще. 5:1!

"Si, se puede!" – знову заревів стадіон, а ПСЖ вже лежав в руїнах. Вони ще математично проходили далі, та пас від центру поля після пенальті Неймара став лише третім точним для команди Емері за останні 10 хвилин.

Від страху ПСЖ забув ази футболу – його лишалось тільки добити.

Хто ще міг це зробити, якщо не Неймар? Його фінт в центр дестабілізував захист Парижа, після чого бразилець хитро навісив на ворота – на трьох партнерів одночасно.

Мессі м'яч перелетів.

Піке не дотягнувся.

А от Серджи Роберто набіг якраз вчасно.

8 years ago,



FC BARCELONA MADE THE GREATEST COMEBACK IN UCL HISTORY 🔥



FCB 6-1 PSG on aggregate



You just HAD to be there 😮‍💨



pic.twitter.com/wHrMIkHzHB — HERBO (@fcb_herbo) March 8, 2025

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Насер Аль-Хелаїфі та інші боси ПСЖ пішли з ВІП-ложі ще за рахунку 3:1 – так поспішали приймати поздоровлення.

6:1 вони зустріли вже в оточенні ЗМІ.

На стадіоні творилося незабутнє – всі сміялися, плакали, танцювали й молилися одночасно.

"Наймайте нових акушерок, бо скоро вони знадобляться! Сьогоднішня ніч буде ніччю кохання!" – кричав навсібіч Жерар Піке.

Тим часом фотограф Сантьяго Гарсес зробив "те саме" фото Ліонеля Мессі, що наступного ранку прикрасило обкладинки найбільших світових ЗМІ. Ходить легенда, що це після нього Неймар образився і захотів змінити клуб – вирішив, що у Барселоні жоден перфоманс не зробить його першим.

Ну, а в роздягальні ПСЖ був траур.

Блез Матюїді тут же оголосив, що покине клуб. Лукас Моура заплакав і ніхто не зупинив його аж до ранку.

Едінсон Кавані теж не спав ні в ту ніч, ні в наступні, а тоді вперше записався до психолога: "Це дуже вплинуло на мене. Усе перевернулося за якихось п'ять хвилин. Я пішов до лікаря ПСЖ, і він сказав, що таке відбувається з різними людьми в різних сферах. Тоді я зрозумів, що ніякий я не супергерой".

У мікст-зоні Емері нарікав на арбітра – авжеж, заслужено.

Разом з тим, поруч Верратті та Дракслер запевняли, що винен не Айтекін, а їхня власна пасивність – і це теж була щира правда.

Барса першою в історії Ліги чемпіонів відігралася після 0:4 – і ніщо більше в футболі не було колишнім. Наслідки "Ла Ремонтади" – "Повернення" – так чи інакше торкнулись усіх, і навіть нас трохи зачепили.

VIDEO: Luis Enrique celebrating Barcelona's 6th goal against PSG. [@VidaBlaugrana_] pic.twitter.com/yLT77nh5m3 — Barca News Forum (@BarcaNewsForum) March 8, 2017

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Це кумедно, та найменше це відбилось на самій Барсі.

Вже за місяць каталонці бездарно програли Ювентусу 0:3 і вилетіли з Ліги чемпіонів, підтвердивши, що їхній цикл завершувався.

Попереду вже не було виграних ЛЧ – лише нові вильоти від Роми й Ліверпуля через ганебну оборону на виїздах. 2:8 від Баварії стали найнижчою точкою кризи, яку було видно ще в Парижі.

Луїс Енріке не падав з цією Барсою – він пішов по завершенні сезону, і хоча відродити збірну Іспанії не вийшло, втримав репутацію на рівні, аби ПСЖ в 2023-му довірив йому новий проєкт.

Також у Парижі опинився і Неймар, але набагато раніше – влітку 2017-го за 222 млн євро. Катарці по достоїнству оцінили його соло в "Ла Ремонтаді", та щастя це не принесло їм обом. Ней знайшов у Франції гроші, але також скандали, травми, заздрість. До приходу Лучо він вже був руїною, тож скоро відбув до Саудівської Аравії, і вони не перетнулись.

Тим часом решту світу трясло, як під час землетрусу, бо ж 222 млн не могли просто випаруватися.

Unai Emery has won just two of his 10 games against Luis Enrique as a manager (D1 L7), with both wins coming in home fixtures.



This will be the first time they’ve faced each other since the 2016-17 campaign, when Luis Enrique’s Barcelona came from 0-4 down in the first leg to… pic.twitter.com/eCWRDsLHTl — Aston Villa Statto (@AVFCStatto) April 8, 2025

Барса вклала 140 із них в Усмана Дембеле із Боруссії; та, своєю чергою, витратили 25 млн на Андрія Ярмоленка із Динамо – і це лише один з десятків ланцюжків. Глобальний підсумок – ціни підскочили, і відставання малих клубів від грандів ще виросло.

Деніз Айтекін це добре роздивився – він-бо більше ніколи не судив плейоф Ліги чемпіонів, та й загалом великі матчі. Його кар'єра по ділу зійшла нанівець.

Що ж до Унаї Емері, то він ще довго вихаркував "Ла Ремонтаду" у середняках – відновлював репутацію у Вільярреалі, зміцнював у Астон Віллі. В гранди його давно не кличуть – і це баску явно йде на користь.

Якось у 2020-му під час карантину Унаї зізнавався, що випадково наклацав на телевізорі повтор тих подій і довго не міг відірватися.

" Я побачив багато деталей, але почну з кінця – слід було замінити арбітра. Нас вибили, бо VAR не існувало. Також я відкрив для себе, що один з наших лідерів ховався у вирішальні хвилини. У нього була травма раніше і, може, його слід було замінити", – скоріше за все , мова про Тіаго Сілву.

Deniz Aytekin, connu pour avoir dirigé la remontada du Barça face au PSG (6-1), a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre internationale. pic.twitter.com/NOcCvKOUKI — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2022

Лише на одне Емері не відповів – що ж сталося з ПСЖ в кінці?

Каже, що вимкнув телевізор на 87-й хвилині.

Це так по-людськи – уникати болючих спогадів.

Разом з тим у Астон Віллі кожен сьогодні вірить, що Унаї таємно від усіх знайшов-таки причину фіаско, і його нова дуель з Луїсом Енріке пройде за радикально іншим сценарієм.