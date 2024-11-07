Шахтар опинився в середині турнірної таблиці Ліги чемпіонів після 4 туру

Завершилися матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Донецький Шахтар здобув першу перемогу на турнірі, обігравши швейцарський Янг Бойз (2:1).

"Гірники" розташувалися на 26 позиції в загальній турнірній таблиці, яка визначатиме клуби, що кваліфікуються в 1/8 напряму або через стикові матчі. У команди 4 очки в активі.

Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, після поразки від Мілана розташувався на 18-й сходинці (6 балів), Арсенал Олександра Зінченка програв Інтеру та посідає 12 місце (7). Жирона Віктора Циганкова поступилася ПСВ та розташовується на 29 місці (3).

Очолює турнірну таблицю Ліверпуль – єдина команда, що досі не втратила жодного балу. В її активі 12 очок.

За новим регламентом усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Команди, що займуть місця з 1 по 8 вийдуть до плейоф турніру напряму, а з 9 по 24 гратимуть у стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 ЛЧ.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів