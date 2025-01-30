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Голи на різний смак: огляд матчу Ліги чемпіонів Лілль – Феєнорд

Руслан Травкін — 30 січня 2025, 09:11
Голи на різний смак: огляд матчу Ліги чемпіонів Лілль – Феєнорд
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Французький Лілль у межах 8 туру Ліги чемпіонів вдома здолав нідерландський Феєнорд.

Матч завершився з рахунком 6:1 на користь клубу Ліги 1.

Огляд матчу:

Ліга чемпіонів-2024/25 – основний етап
                                                8 тур, 29 січня

Лілль – Феєнорд 6:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 4 Саграуї, 1:1 – 14 Хіменес, 2:1 – 38 Траунер (автогол), 3:1 – 57 Гомес, 4:1 – 74 Девід, 5:1 – 76 Гаральдссон, 6:1 – 80 Кабаллла

Перемога дозволила "догам" фінішувати на сьомій сходинці і на пряму вийти до 1/8 фіналу. Ознайомитися з усіма учасниками плейоф можна ТУТ.

відеоогляд матчів Лілль огляд матчу Феєнорд Ліга чемпіонів-2024/25

Лілль

Визначились усі учасники плейоф Ліги чемпіонів
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