Ньюкасл з покером Гордона розгромив Карабах в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 18 лютого, відбудеться низка матчів плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Ньюкасл на виїзді розгромив Карабах. Ще у першому таймі покер оформив Гордон, а ще один м'яч у ворота азербайджанського колективу забив Тіав.

На початку другої половини зустрічі Джафаркулієв скоротив відставання, але цей гол престижу так і залишився останнім для команди Гурбана Гурбанова. На 72-й хвилині Мерфі знову зробив різницю в +5, а більше команди не забивали.

Ще три матчі вечірнього слоту стартуватимуть о 22:00 за київським часом: Брюгге прийматиме Атлетико, Буде/Глімт вдома зіграє проти Інтера, а Баєр на виїзді протистоятиме Олімпіакосу.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу

Перші стикові матчі, 18 лютого

Карабах – Ньюкасл 1:6 (0:5)

Голи: 0:1 – 3 Гордон, 0:2 – 8 Тіав, 0:3 – 32 Гордон (пен), 0:4 – 33 Гордон, 0:5 – 45+1 Гордон (пен), 1:5 – 55 Джафаркулієв, 1:6 – 72 Мерфі

22:00 Брюгге – Атлетико

22:00 Буде/Глімт – Інтер

22:00 Олімпіакос – Баєр

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, Галатасарай сенсаційно розгромив Ювентус, а Реал обіграв Бенфіку Судакова та Трубіна.