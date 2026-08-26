Сабах Баку вперше в історії пройшов до основного етапу, Буде/Глімт розгромив Неймеген у кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 серпня, відбулися матчі-відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Азербайджанський Сабах Баку таки зміг пройти ізраїльську команду Хапоель Беєр-Шева. Це стало можливим після того, як Муталлімов забив третій м'яч, що перевело гру в овертайми.

І там вже "сови", зловивши кураж, абсолютно переломили перебіг поєдинку на свою користь, забивши два голи за 14 хвилин після вилучення захисника Хапоеля Діопа. Це перший вихід Сабаха Баку до основної стадії Ліги чемпіонів у історії.

Варто зазначити, що ситуація для азербайджанців могла бути гіршою, якби гол нападника ізраїльського колективу Златановича на 3-й хвилині не скасували через офсайд.

У наступному поєдинку на футбольних фанатів очікував більш прогнозований результат. Норвезький Буде/Глімт спокійно завершив матч із нідерландським Неймегеном звитягою, перемігши за сумою двох зустрічей із рахунком 6:1.

А от австрійському ЛАСКу вистачило сил, аби створити диво у грі з шотландським Селтіком. Після поразки 0:3, й першого пропущеного голу на 21-й хвилині у матчі-відповіді, "чорно-білі" наважилися піти на камбек.

Вони забили протягом 30 хвилин три голи, а вже під завісу основного часу Флекер зрівняв рахунок. В овертаймах "чорно-білі" таки зуміли сенсаційно дотиснути суперника.

Ліга чемпіонів, кваліфікація

Четвертий раунд, матчі-відповіді

25 серпня

Сабах Баку (Азербайджан) – Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль) 5:2 д.ч. (1:1, 3:2)

Перша гра – 1:2 Голи: 0:1 – 10 Златанович, 1:1 – 38 Нвачукву, 1:2 – 61 Мізрахі, 2:2 – 74 Рахмоналієв, 3:2 – 90+4 Муталлімов, 4:2 – 101 Мбіна, 5:2 – 115 Мікельс. Вилучення: Діоп 100 (друга жовта), Перец 117 (друга жовта). Буде/Глімт (Норвегія) – Неймеген (Нідерланди) 3:0 (2:0)

Перша гра – 3:1 Голи: 1:0 – 45+2 Бйоркан, 2:0 – 45+5 Аукленн, 3:0 - 73 Фонвілле (автогол). ЛАСК (Австрія) – Селтік (Шотландія) 5:1 д.ч. (1:1, 3:0)

Перша гра – 0:3 Голи: 0:1 – 21 Макгрегор, 1:1 – 32 Усор, 2:1 – 48 Любічич, 3:1 – 58 Аденіран, 4:1 – 90 Флекер, 5:1 – 109 Аденіран.

Нагадаємо, що в перших матчах фінального відбіркового раунду Ліги чемпіонів Селтік розбив ЛАСК, а Буде/Глімт не мав проблем з Неймегеном.