УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших матчів 1/4 фіналу.
Так, у голосуванні за MVP тижня переміг голкіпер Баварії Мануель Ноєр, який обійшов Давіда Райю з Арсенала, представника ПСЖ Хвічу Кварацхелію та нападника Атлетико Хуліана Альвареса.
На рахунку воротаря мюнхенського клубу 9 сейвів у матчі проти Реала, в якому його команда перемогла 2:1.
Також була сформована символічна збірна тижня.
З результатами перших поєдинків чвертьфіналу можна ознайомитися тут і тут.