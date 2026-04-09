УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших матчів 1/4 фіналу.

Так, у голосуванні за MVP тижня переміг голкіпер Баварії Мануель Ноєр, який обійшов Давіда Райю з Арсенала, представника ПСЖ Хвічу Кварацхелію та нападника Атлетико Хуліана Альвареса.

На рахунку воротаря мюнхенського клубу 9 сейвів у матчі проти Реала, в якому його команда перемогла 2:1.

Manuel Neuer wins Player of the Week! 🧤 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 9, 2026

Також була сформована символічна збірна тижня.

