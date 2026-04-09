Усі розділи
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 9 квітня 2026, 19:27
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших матчів 1/4 фіналу.

Так, у голосуванні за MVP тижня переміг голкіпер Баварії Мануель Ноєр, який обійшов Давіда Райю з Арсенала, представника ПСЖ Хвічу Кварацхелію та нападника Атлетико Хуліана Альвареса.

На рахунку воротаря мюнхенського клубу 9 сейвів у матчі проти Реала, в якому його команда перемогла 2:1. 

Також була сформована символічна збірна тижня.

З результатами перших поєдинків чвертьфіналу можна ознайомитися тут і тут.

