Як Лобановський вчив: Пулішич поклав "сухий лист" у ворота Брюгге

Правий вінгер Мілана Крістіан Пулішич відзначився неймовірним голом у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Брюгге.

На 34-й хвилині лідер "россонері", схоже, сам того не очікуючи, закрутив "сухий лист". Певно, що Крістіан планував зробити подачу на ближню стійку, але м'яч полетів за наскільки неочікуваною траєкторією, що воротар Брюгге не зміг з цим нічого вдіяти.

Завдяки спонтанному шедевру Пулішича Мілан вийшов уперед, а через кілька хвилин команда Паулу Фонсеки опинилася в більшості. Втім, по перерві у "червоно-чорних" виникли проблеми – Брюгге навіть у меншості зміг відквитати один гол.

Але дубль Тіджані Рейндерса таки забезпечив Мілану впевнену перемогу. А наприкінці матчу могла статися подія, яка затьмарила навіть "сухий лист" у виконанні Пулішича. 16-річний італійський вундеркінд Франческо Камарда зробив 4:1, але його м'яч скасували через офсайд. Тож поки діаманту академії Мілана не вдалося стати наймолодшим автором голу в історії ЛЧ. Принаймні, поки що.