Автогол від Різника та нереалізований пенальті: огляд матчу Арсенал – Шахтар

Донецький Шахтар на виїзді поступився лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Поєдинок завершилася з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2024/25

3 тур. 22 жовтня

Арсенал – Шахтар – 1:0

Гол: Потрошитель, 29 (автогол)

Незабитий пенальті: Троссард, 77 (голкіпер).

Арсенал: Рая - Уайт (Меріно, 46), Саліба, Габріел, Калафьорі (Льюїс-Скеллі, 71), Райс, Партей, Троссард (Жоржіньє, 88), Жезус (Стерлінг, 68), Мартінеллі, Гавертц.

Шахтар: Потрошитель – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педріньйо, 64), Егіналду (Траоре, 84), Сікан (Кевін, 64).

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болонью, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" цього ж дня відвідають міланський Інтер.