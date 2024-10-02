Артета прокоментував тріумф Арсенала у матчі з ПСЖ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу своїх підопічних над ПСЖ (2:0) у матчі 2 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова цитує BBC.

"Я дуже, дуже задоволений грою. Ми грали із суперником, який яскраво виявляє свою індивідуальність, якому дуже важко протистояти, коли в тебе немає м'яча.

У першому таймі ми явно домінували та створили багато моментів, але у другому таймі все змінилося. Нам довелося мучитися сильніше, ніж хотілося б. У Лізі чемпіонів вимоги вищі, але я думаю, що ми добре впоралися із цим випробуванням.

Гаверц? Він був неймовірний. У нього хороший футбольний інтелект, він розуміє простір, вміє діяти своєчасно, він ключова ланка. Його трудова етика є неймовірною, і зараз він становить реальну загрозу на полі. На даний момент він один із наших головних гравців", – сказав Артета.