Шахтар у Лізі чемпіонів: здійснити диво та зломити Арсенал у Лондоні

У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" проведе матч 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. Суперником "гірників" буде один із лідерів Англійської Прем'єр-ліги – лондонський Арсенал. Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У вересневій частині турніру чемпіон України зіграв унічию з італійською Болоньєю (0:0), а потім без шансів поступився досвідченішому опоненту із Серії А – Аталанті, 0:3. І зараз команда Маріно Пушича посідає 27 (!) місце у турнірній таблиці, за межами топ-24 та плейоф турніру.

Шахтарю буде дуже складно

Матч у Лондоні, напевно, буде одним із найскладніших для Шахтаря на цьому етапі нинішньої Ліги чемпіонів. Чому? З багатьох причин. Перша – мотивація Арсенала після поразки у внутрішньому чемпіонаті. Друга – Арсенал банально сильніший, причому значно. І третя – нинішній Шахтар, на жаль, далекий від своєї найкращої форми. Дуже далекий.

Це видно насамперед з ігор внутрішнього чемпіонату Української Прем'єр-ліги. У команди дуже багато втрачених очок. А деякі перемоги виходять вимученими. Якщо суперник дає Шахтарю грати, як Ворскла, Карпати або ЛНЗ, раптом вирішивши зіграти з донецькою командою у відкритий футбол, то одержують 5 голів у свої ворота. Або 4, як Оболонь. Проте якщо суперник "закривається", тоді Шахтар мучиться і не завжди знає, що йому робити.

Це було видно на прикладі Колоса минулої п'ятниці. Шахтар вистраждав перемогу з рахунком 1:0, але лише завдяки автоголу Іліра Красничі.

Однією з причин такої непереконливої гри команди – небажання Пушича проводити ротацію складу. Керманич намагається виставляти основний склад, кістяк команди, навіть на слабеньких суперників з УПЛ. Мінімум, вісім гравців завжди в основі у Шахтаря, попри постійні роз'їзди та втому футболістів, що накопичилася при цьому. Це воротар Різник, захисники Матвієнко, Бондар та Конопля, півзахисники Криськів, Судаков, Бондаренко та Зубков. Як наслідок, на лідерів лягає дуже велике навантаження.

У Лізі чемпіонів команда також, м'яко кажучи, не вражає своєю грою. У стартовому матчі з Болоньєю (0:0) вже на 3-й хвилині Судаков не забив пенальті, але загалом Болонья була переконливішою. І по хорошому мала вигравати гру. Так, забий Судаков пенальті й усе було б інакше. Але це вже умовний спосіб. Можливо і було б, можливо, і не було б.

ФК "Шахтар" Донецьк

І, звичайно, Шахтар не вразив у грі з Аталантою (0:3). Український чемпіон пропустив двічі вже у першому таймі. А міг – набагато більше. Ця гра стала абсолютним розчаруванням для уболівальників команди. Очевидно від Шахтаря чекали більшого, але команда поки що не готова.

Чи не працює той план, який хоче реалізувати Пушич. І незрозуміло, внаслідок чого Шахтар збирається виправляти ситуацію та врятувати цей сезон. Рік тому, коли для команди починалося все не дуже добре, клубне керівництво вжило миттєвих заходів – ван Леувена звільнили прямо восени, несподівано швидко. Цього разу, якщо Шахтар готовий до кардинальних змін, їх можна очікувати в середині листопада перед початком наступної паузи на матчі збірних.

Маріно Пушич під час гри з Аталантою ФК "Шахтар" Донецьк

Відродження Арсенала та повернення до еліти АПЛ

Після того, як в Арсеналі закінчилася епоха Арсена Венгера, команді знадобився час, щоб почати повертатися на топрівень. Наступний тренер Унаї Емері повернути команду в лідери англійського футболу не зміг. І на його місце прийшов Мікель Артета, колишній гравець та капітан команди. Тут варто віддати належне керівництву "гармашів", вони дали йому час і навіть певною мірою карт-бланш на перебудову команди. Команда почала поступово додавати та повертатися до еліти англійського футболу.

Мікель Артета arsenal.com

На справді високий рівень команда вийшла в сезоні 2022/23, коли Арсенал уперше після багаторічної паузи реально боровся за чемпіонство. І нехай команда програла цю боротьбу Манчестер Сіті (навесні в Арсенала стався провал) команда фінішувала на 2 місці та після довгої паузи повернулася до Ліги чемпіонів.

У наступному сезоні 2023/24 Арсенал ще ближче підійшов до Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах, до останнього борючись із командою Гвардіоли за титул. Мало того, у ЛЧ команда посіла перше місце у групі з ПСВ, Лансом та Севільєю, а в 1/8 фіналу в серії пенальті пройшла Порту. І лише у чвертьфіналі "каноніри" за сумою двох матчів поступилися Баварії. Таким чином Арсенал провів другий потужний сезон поспіль.

І ось пішов третій сезон – 2024/25. Тепер Артета вже має максимальні завдання. Якщо першим кроком було відродити колишню славу та повернутися на топрівень, то вже зараз перед командою стоїть мета виграти чемпіонат та успішно виступити у Лізі чемпіонів. Арсенал демонструє потужну гру. Команда, як і раніше, йде на рівних з іншими фаворитами АПЛ – Ман Сіті та Ліверпулем, і знову виступає в Лізі чемпіонів. Амбіції дуже серйозні – і вболівальники, і керівництво прагнуть трофеїв.

Сильний склад та вдалі трансфери

Команда у лондонців зараз справді сильна. "Каноніри" нарешті почав витрачати великі гроші на трансферному ринку, і витрачати їх з розумом, граючи довго. Так, минулого літа клуб купив Деклана Райса, який одразу став ключовим, системотворчим гравцем у центрі півзахисту. Це основний гравець не лише Арсенала, а й збірної Англії, куплений за величезні гроші.

Габріель (зліва), Калафіорі (в центрі), Райс arsenal.com

Загалом, нинішній, "артетівський" Арсенал, на відміну від "венгерівського", дуже надійний в обороні. Захист "гармашів" на цю мить один із найсильніших у Європі, і це не перебільшення. Багато команд хотіли б мати таку лінію оборони. У першу чергу завдяки якісній трансферній політиці та тренерському таланту іспанського фахівця. Коуч об'єднав двох центральних захисників – француза Вільямі Салібу та Габріеля Магальяйнса з Бразилії. У результаті утворився супернадійний тандем, один з найсильніших у світі.

Ще один сильна сторона нинішнього Арсенала – стандарти. У серпні 2020 року до тренерського штабу Артети увійшов спеціаліст зі стандартів Андреас Георгсон. Результат – кутові у виконанні Арсенала – дуже сильна зброя, майже як пенальті. Команда чимало забиває саме після розіграшу стандартів, особливо, пара центральних захисників, про яку було сказано вище.

Водночас є й кадрові проблеми. Хоча порівняно з минулими сезонами, гравці лондонського клубу стали менше травмуватися. Можна припустити, що й медичний штаб працює на іншому, більш високоякісному рівні. А, можливо, це просто збіг. Головна втрата – капітан та мозок команди Мартін Едегор. Норвежець разом з Райсом є опорою команди в центрі поля, виглядають потужно – і в руйнуванні, і креативі. Едегора команді не вистачає. Через травму капітан відсутній вже близько місяця, і говорити про його повернення на поле зарано.

Є й інші втрати, але вони настільки значні. У тому числі, на жаль, і наш Олександр Зінченко, котрий останнім часом не грав, зараз повернувся до основної групи, але пробитися до складу йому буде дуже нелегко. Якщо раніше Зінченко відразу після переходу з Ман Сіті до Арсеналу був головним вибором Артети на лівому фланзі оборони, то зараз пріоритети тренера явно змінилися.

У Зінченка з'явилося багато сильних конкурентів, і йому треба буде буквально вигризати свої ігрові хвилини. І далеко не факт, що йому це вдасться. На його позиції може зіграти Рікардо Калафіорі, якого Арсенал купив цього літа у Болоньї – основний гравець збірної Італії та одне з головних відкриттів італійського футболу минулого сезону. Дуже перспективний, цікавий та сильний захисник, здатний зіграти не лише на фланзі, а й у центрі оборони.

Також на його фланзі може зіграти Юррієн Тімбер, голландець, якого купили влітку 2023-го, і який одразу вилетів через травму "хрестів". Наразі він повернувся й однаково якісно може зіграти на обох флангах оборони. Також на його фланзі може зіграти поляк Якуб Ківер, нехай він зірок із неба не вистачає, але надійний, стабільний, цікавий. Тому Зінченко буде коштувати величезної праці повернутися в основу. І не факт, що йому це вдасться.

Багато в чому Арсенал завдячує своїй славі команди з надійною обороною воротареві Давиду Райї, наскільки здорово він проявляє себе в команді. Райї по праву вважається на цей момент одним із найсильніших воротарів АПЛ і став основним кіпером збірної Іспанії. Хоча ще на Євро він не був головним. Воротар став чемпіоном Європи, але був у запасі. А вже восени став головним голкіпером збірної Іспанії. І це, безумовно, ще одна сильна ланка у нинішньому арсеналі.

Так, багато хто вважає, що команді не вистачає забивного центрфорварда, типу Голанда, Кейна чи навіть Довбика.

Навколо цієї позиції ходило багато чуток, називалися різні прізвища. Зокрема, Віктора Осімхена, який, зрештою, перейшов із Наполі до Галатасарая. Але, поки що, Артета та Арсенал загалом не зважилися на такий серйозний крок. Це й чималі фінансові витрати. Проте не факт, що Артета його дуже потребує, точніше – футбол Артети.

Керманич має у своєму розпорядженні 5-6 хороших гравців в атакувальній лінії. Вони доповнюють один одного, змінюють позицію, виходять у різних поєднаннях. Якісна команда хімія. Так, і серед них немає класичного центрфорварда. Атакувальну міць "гармашів" складають Габріел Мартінеллі, Леандро Троссард, Кай Хавертц. Меншою мірою Габріел Жезус та Рахім Стерлінг, які отримують трохи менше ігрового часу.

Кайл Гаверц Getty Images

Зважаючи на все, Артету та його тренерський штаб атакувальна лінія на цей момент цілком влаштовує. Цього цілком достатньо, щоб боротися за титули вже цього сезону.

Хоча, на думку деяких експертів, саме забивного форварда команді не вистачає.

Відігратися за "прокол" із Борнмутом

Одначе, саме цієї суботи у команди стався прокол. Арсенал програв у чемпіонаті АПЛ Борнмуту, причому програв із сухим рахунком 0:2, так і не вразивши чужі ворота. Так, це був матч після "міжнародної паузи", коли всім великим клубам особливо важко через те, що всі провідні гравці були у національних збірних Але… Арсенал програв команді-аутсайдеру, відпустивши у відрив Ман Сіті та Ліверпуль. Вочевидь і гравці, і тренери розчаровані таким результатом.

Варто зазначити, що обираючи між АПЛ та Лігою чемпіонів, Арсенал без роздумів обере перемогу в АПЛ. Вони її дуже хочуть, дуже чекають, а у двох останніх сезонах зупинялися буквально за міліметри від титулу. І ось третій сезон і на чемпіонат робиться головна ставка. У зв'язку з цим поразка від Борнмута, звичайно ж, не входила до планів Арсеналу. Адже Борнмут – не гранд, не прямі конкуренти і втрачати очки в таких матчах не можна.

Після матчу Артета скаржився, що вже третя гра у сезоні, яку команда закінчувала у меншості. Неприємна тенденція. І це трапляється навіть не під кінець матчу, де можна спробувати утримати перевагу, а у першому таймі. Така сама ситуація була й у грі з Ман Сіті, коли Арсенал не зміг утримати переможний рахунок після вилучення.

Як мінімум, підопічні Артети хочуть реабілітуватися, тим більше на рідному стадіоні. Команді треба прийти до тями, позбавитись негативних емоцій і зарядитися позитивними. Потрібна перемога. Перемога впевнена, переконлива, по можливості результативна. Домашній матч Ліги чемпіонів – чи не найкращий варіант. "Гірникам" не позаздриш...

Крім усього, перемога потрібна й для того, щоб поправити свої справи у Лізі Чемпіонів. Адже Арсенал стартував у єврокубку нічиєю на полі Аталанти. Ба більше, у тій грі Аталанта мала перевагу, на початку другого тайму не забила пенальті, лише завдяки фантастичному сейву Давіда Раї, який відбив удар "з точки", та добивання.

Щоправда, потім були переконливі 2:0 у грі з ПСЖ та у Арсеналу 4 очки у турнірній таблиці. Але якщо говорити про завдання у Лізі чемпіонів, то великі клуби прагнуть максимуму очок і 1-8 місць у турнірній таблиці, щоб прямо пройти до 1/8 фіналу. І "розвантажити" собі календар матчів у лютому.

Букмекери не вірять у Шахтар

Зрештою, аналітики букмекерських контор зовсім не вірять у перспективи української команди у Лондоні. Українські компанії дають на перемогу "гірників" із розрахунку 21 до 1. У той час як на нічию – 10 до 1, а на перемогу Арсенала лише мінімальні 1,12 до 1.

Водночас середня ставка на перемогу лондонців у світових конторах становить 1,10 до 1, на нічию – 11,11 до 1, а на перемогу Шахтаря – 24,25 до 1.

Де дивитися

Пряма трансляція матчу онлайн в Україні буде доступна на каналі Megogo Футбол 1, який входить до пакетів "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Зустріч відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.