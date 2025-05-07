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Мартінес: Я багато плакав після матчу в Барселоні

Олег Дідух — 7 травня 2025, 14:32
Мартінес: Я багато плакав після матчу в Барселоні
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Нападник Інтер Лаутаро Мартінес після матчу-відповіді проти Барселони (перемога 4:3) зізнався, що вийшов на поле, ще не відновившись після м’язової травми.

Аргентинця цитує Даніеле Марі.

"Мені було важко. Я протягом двох днів плакав удома, я дуже не хотів пропускати цей матч. Я затягнув ногу максимально туго та вийшов на поле. Така вже я людина, і так ставлюся до футболу.

Я багато плакав після матчу в Барселоні, але пообіцяв сім’ї, що вийду на поле. Я почуваюся не дуже добре, але тепер ми будемо працювати над відновленням", – заявив форвард.

Нагадаємо, у першому матчі проти Барселони Мартінес отримав м’язову травму. Лікарі прогнозували, що відновлення форварда займе до трьох тижнів, проте він повернувся на поле через 6 днів.

У матчі проти Барселони Лаутаро відкрив рахунок, повторивши рекорд Ернана Креспо.

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