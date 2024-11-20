Мартінес зрівнявся з Марадоною в списку бомбардирів збірної Аргентини

Нападник Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес відзначився голом у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці проти Перу (1:0) та зрівнявся з легендарним Дієго Марадоною за кількістю забитих м'ячів за "альбіселесте".

На рахунку 27-річного Мартінеса тепер 32 голи, які він зумів забити за 70 ігор. Марадона досяго цього показника за 84 поєдинки.

Попереду Мартінеса в списку бомбардирів залишилося ще чотири легендарних нападники "біло-голубих": Ернан Креспо (35 голів), Серхіо Агуеро (41 гол), Габріель Батістута (55 голів) та Ліонель Мессі (112 голів).

Зазначимо, що Мартінес є також одним з найкращих бомбардирів Інтера цього сезону. У 15 матчах в усіх турнірах Лаутаро відзначився 6 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, що у кваліфікації до ЧС-2026, який відбудеться в США, Мексиці та Канаді, чинні чемпіони Мундіалю після 12 матчів мають 25 очок і лідирують у таблиці.