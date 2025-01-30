Капітан Інтера встановив клубний рекорд у Лізі чемпіонів

Форвард і капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром в історії клубу в Лізі чемпіонів.

Минулого тижня 27-річний аргентинець завдяки голу в ворота празької Спарти (перемога 1:0) став співвласником рекорду – на його рахунку було 14 голів, як і у бразильця Адріано.

Проте в середу, 29 січня Інтер в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома розгромив Монако з рахунком 3:0. Мартінес у цьому матчі оформив хеттрик. Тепер на його рахунку 17 голів за "нерадзуррі" в Лізі чемпіонів, що робить його одноосібним володарем клубного рекорду.

Також завдяки вчорашньому хеттрику Лаутаро вийшов на п’яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Інтера в усіх турнірах. Тепер на його рахунку 144 голи у 312 матчах.

Більше голів за Інтер забивали лише Джузеппе Меацца (284), Алессандро Альтобеллі (209), Роберто Бонінсенья (173) та Сандро Маццола (162).