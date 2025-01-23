Мартінес став співвласником рекорду Інтера за голами в Лізі чемпіонів

Нападник і капітан Інтера Лаутаро Мартінес став співвласником рекорду клубу за голами в Лізі чемпіонів.

Вчора, 22 січня чемпіони Італії в матчі сьомого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді мінімально обіграли празьку Спарту з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі на 12-й хвилині забив Лаутаро Мартінес.

Для 27-річного аргентинця цей гол став 14-м в Лізі чемпіонів у складі міланського клубу. Таким чином, він став співвласником рекорду за кількістю голів у Лізі чемпіонів за Інтер.

14 голів за "Нерадзуррі" в головному клубному турнірі Європи в 2004 – 2009 роках забив бразильський нападник Адріано, який до вчорашнього вечора був одноосібним рекордсменом клубу.

При цьому, Адріано для того, щоби забити 14 голів, знадобилося 26 матчів, Мартінесу – 51. Також на рахунку аргентинця 6 асистів. Лаутаро виступає за Інтер із 2018 року.