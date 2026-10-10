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Динамо – Карпати: коли та де дивитися центральний матч 8 туру УПЛ

Денис Іваненко — 10 жовтня 2026, 10:53
Динамо – Карпати: коли та де дивитися центральний матч 8 туру УПЛ
Динамо – Карпати, де дивитись матч 8 туру УПЛ
ФК Динамо

У неділю, 11 жовтня, відбудеться матч восьмого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Динамо вдома прийматиме Карпати.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Пряму трансляцію центрального поєдинку туру можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах. Також поєдинок покажуть у вільному доступі на 2+2 та ютуб-каналі Динамо.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 4 квітня. Тоді "леви" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Перед очним протистоянням Карпати випереджають "біло-синіх" на один заліковий бал. При цьому в підопічних Ігоря Костюка є гра в запасі.

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